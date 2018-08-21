"Звичайно ж, прощаю..." Лорак заінтригувала мережу новим фото

Українська поп-виконавиця Ані Лорак, яка раніше потрапила у гучний скандал зі зрадою чоловіка Мурата, заінтригувала шанувальників новим фото.

Артистка повідомила, що готує для своєї армії фанатів щось особливе, і захопливе. Новий знімок Ані розмістила у своєму Instagram-акаунті.

Шанувальники співачки почали активно коментувати зображення, а також висловлювати Лорак слова підтримки у зв'язку з її сімейною драмою.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 21 Авг 2018 о 4:40 PDT

Деякі навіть залишили під фото красномовні вірші зі зворушливими рядками про прощення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу зняли на відео під час побачення в одному з київських караоке-клубів. Він проводив час із темноволосою молодою киянкою Яною Бєляєвою. Чоловік популярної української виконавиці сміливо обіймав супутницю і торкався її інтимних зон. В кінці вечора Мурат з коханкою, будучи добряче напідпитку, залишили разом нічний заклад.