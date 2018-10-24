''Зверху сказали - не можна'': довкола виступу Вакарчука розгорівся скандал

Юридичний університет Ярослава Мудрого в Харкові відмовився надавати приміщення для зустрічі з популярним українським музикантом Святославом Вакарчуком після попередньої домовленості.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Вакарчук, йдеться про зустріч 29 жовтня з "представниками юридичної спільноти та всіма небайдужими" на тему написаної ним статті про верховенство права і питання судової реформи.

Музикант додав, що його команда після резонансу, який викликав матеріал, отримала пропозицію організувати подібний захід для обговорення теми.

"У мене на руках є проект договору, який шановний пан ректор підписав, у якому йдеться про згоду університету надати приміщення і фактично виступити формальним співорганізатором такої зустрічі", - додав він.

Вакарчук поскаржився, що 24 жовтня він раптово отримав відмову в наданні приміщення. Відмова звучала так: "у силу об'єктивних причин не можемо надати вам приміщення".

"Мені це дуже нагадує старі радянські часи, або час незалежності, коли все робилося за вказівкою згори. Особливо дивно отримати таке пояснення від юристів і представників університетів - незалежних і вільних осередків наукової думки. Немає ні прозорості, ні чіткості. Таке враження, що хтось там зверху сказав - "не можна", і йому відповіли - "так, так і зробимо", - сказав Вакарчук.

Пізніше на сторінці музиканта в соцмережі була оприлюднена інформація про перенесення зустрічі в іншу локацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно екс-учасник ''Океан Ельзи'' згадав про роботу з Вакарчуком. Він зізнався, що у них траплялися неприємні інциденти.