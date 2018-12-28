"Зважені та щасливі": названі переможці 8 сезону

Команда "червоних" — Олег і Богдан Буряки — перемогли у 8 сезоні шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.
Переможець визначився під час 18 випуску. Так, перше місце зайняла команда Марини Узєлкової. Батько і син на двох втратили 144 кілограми, що становить 44,17%. Спочатку вага батька — Олега Буряка — була 158 кілограмів, а сина Богдана — 168 кілограмів.
Отож команда "червоних" отримала грошовий приз — 400 тис. грн.
За перше місце з ними боролася команда "рожевих" — Іван і Ольга Нестерови. Батько прийшов на проект із вагою 108 кілограмів, а його донька — 137 кілограмів. На двох сім'я втратила 87 кілограмів — 35,1%.
Грошову винагороду отримала і команда "синіх" — їхня пара перемогла в домашньому схудненні, втративши 148 кг, що становить 44,18% від маси тіла, з якою вони прийшли на проект.
Олег і Богдан Буряки розповіли, що тренер Марина Узєлкова досі їх контролює. Наприклад, перевірила, чи записалися вони в зал після проекту.
"Бажання їсти шкідливу їжу відпало саме собою. Тому зі спокусами справлятися особливо не доводиться. Як подумаю про смажену картоплю або жирне м'ясо — слинки не течуть. Ми давно перебудувалися на правильний раціон харчування. Мирослава прописала нам багато "смузі-шмузі", ну, й інших її "приколясів". Коли я повернувся додому, то мене чекало, звичайно, олів'є. Але мама заправила його йогуртом, а не майонезом. Та й узагалі, вона почала разом зі мною харчуватися правильно", — розповів Богдан про життя після проекту.
Гроші батько і син мають намір поділити порівну.
"Я буду пробувати відновлюватися у боксі. Трохи пізніше планую перейти у тренерську діяльність. Навчати, тренувати, допомагати повернутися або увійти в світ спорту. Батько сказав, що свою частку точно забере. Так що у мене на це є 200 000", — сказав Богдан.
"Я і села, напевно, саме тому мене завжди туди тягне. Хочу відкрити щось для людей, можливо, баню або масажний кабінет. Щоб люди могли контролювати свою вагу і в той же час відновлюватися", — вирішив Олег.
Олег і Богдан Буряки
Instagram Мирослави Ульяніної
Олег і Богдан Буряки
Instagram Мирослави Ульяніної
Олег і Богдан Буряки
СТБ
Зважені та щасливі
СТБ
Зважені та щасливі
СТБ
Зважені та щасливі
СТБ
Раніше OBOZREVATEL публікував фото учасників шоу "Зважені та щасливі" 7 сезон до і після схуднення.
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