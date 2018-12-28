"Зважені та щасливі": названі переможці 8 сезону

Команда "червоних" — Олег і Богдан Буряки — перемогли у 8 сезоні шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

Переможець визначився під час 18 випуску. Так, перше місце зайняла команда Марини Узєлкової. Батько і син на двох втратили 144 кілограми, що становить 44,17%. Спочатку вага батька — Олега Буряка — була 158 кілограмів, а сина Богдана — 168 кілограмів.

Отож команда "червоних" отримала грошовий приз — 400 тис. грн.

За перше місце з ними боролася команда "рожевих" — Іван і Ольга Нестерови. Батько прийшов на проект із вагою 108 кілограмів, а його донька — 137 кілограмів. На двох сім'я втратила 87 кілограмів — 35,1%.

Грошову винагороду отримала і команда "синіх" — їхня пара перемогла в домашньому схудненні, втративши 148 кг, що становить 44,18% від маси тіла, з якою вони прийшли на проект.

Олег і Богдан Буряки розповіли, що тренер Марина Узєлкова досі їх контролює. Наприклад, перевірила, чи записалися вони в зал після проекту.

"Бажання їсти шкідливу їжу відпало саме собою. Тому зі спокусами справлятися особливо не доводиться. Як подумаю про смажену картоплю або жирне м'ясо — слинки не течуть. Ми давно перебудувалися на правильний раціон харчування. Мирослава прописала нам багато "смузі-шмузі", ну, й інших її "приколясів". Коли я повернувся додому, то мене чекало, звичайно, олів'є. Але мама заправила його йогуртом, а не майонезом. Та й узагалі, вона почала разом зі мною харчуватися правильно", — розповів Богдан про життя після проекту.

Гроші батько і син мають намір поділити порівну.

"Я буду пробувати відновлюватися у боксі. Трохи пізніше планую перейти у тренерську діяльність. Навчати, тренувати, допомагати повернутися або увійти в світ спорту. Батько сказав, що свою частку точно забере. Так що у мене на це є 200 000", — сказав Богдан.

"Я і села, напевно, саме тому мене завжди туди тягне. Хочу відкрити щось для людей, можливо, баню або масажний кабінет. Щоб люди могли контролювати свою вагу і в той же час відновлюватися", — вирішив Олег.

Олег і Богдан Буряки Instagram Мирослави Ульяніної

Олег і Богдан Буряки Instagram Мирослави Ульяніної

Олег і Богдан Буряки СТБ

Зважені та щасливі СТБ

Зважені та щасливі СТБ

Зважені та щасливі СТБ

Раніше OBOZREVATEL публікував фото учасників шоу "Зважені та щасливі" 7 сезон до і після схуднення.