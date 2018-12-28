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"Зважені та щасливі": названі переможці 8 сезону

17.7тЧитати матеріал російською

Команда "червоних" — Олег і Богдан Буряки — перемогли у 8 сезоні шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

Переможець визначився під час 18 випуску. Так, перше місце зайняла команда Марини Узєлкової. Батько і син на двох втратили 144 кілограми, що становить 44,17%. Спочатку вага батька — Олега Буряка — була 158 кілограмів, а сина Богдана — 168 кілограмів.

Отож команда "червоних" отримала грошовий приз — 400 тис. грн.

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За перше місце з ними боролася команда "рожевих" — Іван і Ольга Нестерови. Батько прийшов на проект із вагою 108 кілограмів, а його донька — 137 кілограмів. На двох сім'я втратила 87 кілограмів — 35,1%.

Грошову винагороду отримала і команда "синіх" — їхня пара перемогла в домашньому схудненні, втративши 148 кг, що становить 44,18% від маси тіла, з якою вони прийшли на проект.

Олег і Богдан Буряки розповіли, що тренер Марина Узєлкова досі їх контролює. Наприклад, перевірила, чи записалися вони в зал після проекту.

"Бажання їсти шкідливу їжу відпало саме собою. Тому зі спокусами справлятися особливо не доводиться. Як подумаю про смажену картоплю або жирне м'ясо — слинки не течуть. Ми давно перебудувалися на правильний раціон харчування. Мирослава прописала нам багато "смузі-шмузі", ну, й інших її "приколясів". Коли я повернувся додому, то мене чекало, звичайно, олів'є. Але мама заправила його йогуртом, а не майонезом. Та й узагалі, вона почала разом зі мною харчуватися правильно", — розповів Богдан про життя після проекту.

Гроші батько і син мають намір поділити порівну.

"Я буду пробувати відновлюватися у боксі. Трохи пізніше планую перейти у тренерську діяльність. Навчати, тренувати, допомагати повернутися або увійти в світ спорту. Батько сказав, що свою частку точно забере. Так що у мене на це є 200 000", — сказав Богдан.

"Я і села, напевно, саме тому мене завжди туди тягне. Хочу відкрити щось для людей, можливо, баню або масажний кабінет. Щоб люди могли контролювати свою вагу і в той же час відновлюватися", — вирішив Олег.

Олег і Богдан Буряки

Олег і Богдан Буряки

Instagram Мирослави Ульяніної

Олег і Богдан Буряки

Олег і Богдан Буряки

Instagram Мирослави Ульяніної

Олег і Богдан Буряки

Олег і Богдан Буряки

СТБ

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

СТБ

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

СТБ

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

СТБ

Раніше OBOZREVATEL публікував фото учасників шоу "Зважені та щасливі" 7 сезон до і після схуднення.

Читайте всі новини по темі "шоу "Зважені и щасливі" на СТБ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
шоу "Зважені и щасливі" на СТБ
Місце
Україна
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