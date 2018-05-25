"Зрадити маму": MELOVIN пояснив, чому не поїде виступати в Росію

Представник України на Євробаченні-2018 співак MELOVIN зізнався, що йому ніколи не надходило пропозицій виступати в Росії, але якби вони були, він у будь-якому разі від них відмовився б.
"Виступати в Росії - це все одно, що зрадити або образити свою сім'ю, свою маму", - наголосив співак в ефірі ObozTV.
"Якби запросили - я не поїхав би, принаймні зараз. Ну не можу я, не вмію", - додав MELOVIN.
На уточнювальне запитання ведучого, в чому причина його позиції, співак заявив, що дуже сильно любить Україну.
Нагадаємо, раніше MELOVIN розповів про конфлікти за лаштунками "Євробачення"
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