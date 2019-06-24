"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років проживає і працює в Росії, викликала бурхливу критику серед своїх шанувальників через зневажливе ставлення до України.

Так, артистка анонсувала масштабні гастролі Росією, а також Ізраїлем та країнами Прибалтики. Про це вона написала на своєму офіційному акаунті в Instagram.

Виявилося, що співачка дасть концерти в Махачкалі, Сочі, Геленджику, Анапі, Москві та інших містах РФ, а також у Паланзі (Литва), Юрмалі (Латвія), Тель-Авіві і Хайфі (Ізраїль). Примітно, що в який раз України в списку немає.

Цей факт збентежив багатьох фанатів Лорак. Багато з них дорікнули її в тому, що вона не стримує своїх обіцянок, оскільки раніше співачка неодноразово заявляла про тури по Україною.

"Зрада! А де в списку Україна? Щороку обіцяєте вже", – обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заявляла про наміри представити в Україні масштабне шоу DIVA, при цьому його прем'єра відбулася в Мінську (Білорусь) і Москві. Щоправда, пізніше в мережі з'явилися чутки, що концертна програма рекордних масштабів привела Лорак до збитків і мільйонних боргів.

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