ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням

3.8тЧитати матеріал російською

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років проживає і працює в Росії, викликала бурхливу критику серед своїх шанувальників через зневажливе ставлення до України.

Так, артистка анонсувала масштабні гастролі Росією, а також Ізраїлем та країнами Прибалтики. Про це вона написала на своєму офіційному акаунті в Instagram.

Виявилося, що співачка дасть концерти в Махачкалі, Сочі, Геленджику, Анапі, Москві та інших містах РФ, а також у Паланзі (Литва), Юрмалі (Латвія), Тель-Авіві і Хайфі (Ізраїль). Примітно, що в який раз України в списку немає.

Новини
"Дерево! Пластики нуль": Ані Лорак розлютила фанів пафосним відео

Цей факт збентежив багатьох фанатів Лорак. Багато з них дорікнули її в тому, що вона не стримує своїх обіцянок, оскільки раніше співачка неодноразово заявляла про тури по Україною.

"Зрада! А де в списку Україна? Щороку обіцяєте вже", – обурилися користувачі.

"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням
"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням
"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням
"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням
"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням
"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням
"Зрада!" Лорак розгнівала українських фанатів зневажливим ставленням

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заявляла про наміри представити в Україні масштабне шоу DIVA, при цьому його прем'єра відбулася в Мінську (Білорусь) і Москві. Щоправда, пізніше в мережі з'явилися чутки, що концертна програма рекордних масштабів привела Лорак до збитків і мільйонних боргів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Ані Лорак
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
17
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
хуйловский путин
хуйловский путин
надеюсь ее в Махаче отымеют чечены во все щели!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Свое нужно поднимать а не старых тем более в итоге даже не украинок,ребенок то у неё турок))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да нах нужна тут эта турецко-росийська шмата?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
CARGO 100
CARGO 100
Артеллерист Моня, шо, всрались? Ведь в Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль) так не считают ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel