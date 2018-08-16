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СпортLady

"Зовсім здуріла": Волочкова розлютила фанів голим фото в туалеті

45.1тЧитати новину російською

Скандальна російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова розлютила своїх фанів фотографією, на якій зображена топлес.

Зірка сфотографувалася в туалеті, чим також "підлила масла у вогонь" і викликала шквал обурення в соціальних мережах. Знімок Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Волочкова зображена з голими грудьми, які просто "замалювала" за допомогою графічного редактора, назвавши свою "творчість" ієрогліфами.

"Те, що хотіла сказати, висловила ієрогліфами. Це неперекладна гра слів! Сідайте і відпочивайте! А я -поплавати!" - підписала знімок балерина.

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Її фоловери почали активно коментувати публікацію, висловлюючи своє обурення скандальній зірці.

"Зовсім здуріла!" - різко відзначили коментатори, додавши, що у Анастасії "почався маразм".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна балерина Анастасія Волочкова показала фанатам вульгарне фото, на якому, до того ж, видно сліди невмілого фотошопу. Фоловери світської левиці моментально відреагували на знімок, розкритикувавши артистку.

Особа
Анастасія Волочкова
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
а теперь проституток называют "светскими львицами"?буду знать..
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