"Зовсім не змінилася": Брежнєва розчулила фанів дитячим фото

Українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками зворушливою дитячою фотографією.

Знімок, на якому зображена маленька Віра, зірка розмістила з нагоди Дня захисту дітей, який традиційно відзначається 1 червня. Фото опубліковано в Instagram-акаунті Брежнєвої.

"Найголовніший спосіб захистити дітей - любити їх. Тоді вони виростають щасливими людьми", - написала артистка.

Публікація від Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) 31 Май 2018 о 10:54 PDT

Більшість її підписників зазначили, що Віра висловилася дуже точно, а в дитинстві сама співачка була дуже милою і красивою. Також деякі з них підкреслили, що Брежнєва практично не змінилася з тих часів.

Крім цього, багато фоловерів додали, що виконавиця на дитячому фото нагадує свою молодшу дочку Сару.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Віра Брежнєва здивувала своїх шанувальників розкішним вбранням. Артистка позувала в пишній яскраво-рожевій сукні від Ashi Studio.