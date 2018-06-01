"Зовсім не змінилася": Брежнєва розчулила фанів дитячим фото

Українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками зворушливою дитячою фотографією.
Знімок, на якому зображена маленька Віра, зірка розмістила з нагоди Дня захисту дітей, який традиційно відзначається 1 червня. Фото опубліковано в Instagram-акаунті Брежнєвої.
"Найголовніший спосіб захистити дітей - любити їх. Тоді вони виростають щасливими людьми", - написала артистка.
Більшість її підписників зазначили, що Віра висловилася дуже точно, а в дитинстві сама співачка була дуже милою і красивою. Також деякі з них підкреслили, що Брежнєва практично не змінилася з тих часів.
Крім цього, багато фоловерів додали, що виконавиця на дитячому фото нагадує свою молодшу дочку Сару.
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Віра Брежнєва здивувала своїх шанувальників розкішним вбранням. Артистка позувала в пишній яскраво-рожевій сукні від Ashi Studio.