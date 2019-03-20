"Золота Дзиґа 2019": оголошені номінанти української національної кінопремії

У вівторок, 19 березня, організатори кінопремії "Золота Дзиґа", яку нарекли українським аналогом "Оскара", оголосили претендентів на статуетку.

Так, список номінантів був опублікований на сайті Української кіноакадемії. Зазначається, що у 2019 році нагороди вручать у 20 номінаціях. Церемонія нагородження пройде в Києві 19 квітня.

Фаворитами кінопремії цього року стали фільми "Дике поле" і "Брама". Вони номіновані в 12 категоріях. Фільм "Коли падають дерева" потрапив у 10 номінацій.

Найкращий фільм:

"Брама"

"Гірська жінка: на війні"

"Дике поле"

"Донбас"

"Коли падають дерева"

Найкращий режисер (премія імені Юрія Іллєнка):

Ярослав Лодигін, "Дике поле"

Сергій Лозниця, "Донбас"

Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"

Антоніна Ноябрьова, "Герой мого часу"

Володимир Тихий, "Брама"

Найкраща акторка:

Ірма Вітовська, "Брама"

Анастасія Пустовіт, "Коли падають дерева"

Руслана Хазіпова, "Дике поле"

Найкращий актор:

Евгеній Бушмакін, "Герой мого часу"

Роман Луцький, "Секс і нічого особистого"

Олег Москаленко, "Дике поле"

Ярослав Федорчук, "Брама"

Найкраща акторка другого плану:

Віталіна Біблів, "Брама";

Олеся Жураковська, "Донбас";

Лариса Руснак, "Січень-березень"

Найкращий актор другого плану:

Георгій Делієв, "Донбас";

Сергій Притула, "Секс і нічого особистого";

Володимир Ямненко, "Дике поле"

Найкращий сценарист:

Павло Ар'є, Володимир Тихий, "Брама"

Ярослав Лодигін, Сергій Жадан, Наталія Ворожбит, "Дике поле"

Сергій Лозниця, "Донбас"

Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"

Найкраща пісня:

"11 дітей з Моршина", Сергій Бабкін ("11 дітей з Моршина")

"Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")

"Моя любов", Михайло Хома ("Dzidzio Перший раз")

"Моя мамонько рідненька",учасниці українського жіночого хору Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")

"Не метелиця лугом стелиться", Ірма Вітовська ( "Брама")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня в Києві відбувся перший етап церемонії нагородження премії YUNA-2019. Організатори назвали першу трійку переможців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!