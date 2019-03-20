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"Золота Дзиґа 2019": оголошені номінанти української національної кінопремії

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У вівторок, 19 березня, організатори кінопремії "Золота Дзиґа", яку нарекли українським аналогом "Оскара", оголосили претендентів на статуетку.

Так, список номінантів був опублікований на сайті Української кіноакадемії. Зазначається, що у 2019 році нагороди вручать у 20 номінаціях. Церемонія нагородження пройде в Києві 19 квітня.

Фаворитами кінопремії цього року стали фільми "Дике поле" і "Брама". Вони номіновані в 12 категоріях. Фільм "Коли падають дерева" потрапив у 10 номінацій.

Найкращий фільм:

  • "Брама"

  • "Гірська жінка: на війні"

  • "Дике поле"

  • "Донбас"

  • "Коли падають дерева"

Найкращий режисер (премія імені Юрія Іллєнка):

  • Ярослав Лодигін, "Дике поле"

  • Сергій Лозниця, "Донбас"

  • Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"

  • Антоніна Ноябрьова, "Герой мого часу"

  • Володимир Тихий, "Брама"

Новини
Стали відомі імена номінантів премії "Золота Жар-птиця"

Найкраща акторка:

  • Ірма Вітовська, "Брама"

  • Анастасія Пустовіт, "Коли падають дерева"

  • Руслана Хазіпова, "Дике поле"

Найкращий актор:

  • Евгеній Бушмакін, "Герой мого часу"

  • Роман Луцький, "Секс і нічого особистого"

  • Олег Москаленко, "Дике поле"

  • Ярослав Федорчук, "Брама"

Найкраща акторка другого плану:

  • Віталіна Біблів, "Брама";

  • Олеся Жураковська, "Донбас";

  • Лариса Руснак, "Січень-березень"

Найкращий актор другого плану:

  • Георгій Делієв, "Донбас";

  • Сергій Притула, "Секс і нічого особистого";

  • Володимир Ямненко, "Дике поле"

Найкращий сценарист:

  • Павло Ар'є, Володимир Тихий, "Брама"

  • Ярослав Лодигін, Сергій Жадан, Наталія Ворожбит, "Дике поле"

  • Сергій Лозниця, "Донбас"

  • Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"

Найкраща пісня:

  • "11 дітей з Моршина", Сергій Бабкін ("11 дітей з Моршина")

  • "Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")

  • "Моя любов", Михайло Хома ("Dzidzio Перший раз")

  • "Моя мамонько рідненька",учасниці українського жіночого хору Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")

  • "Не метелиця лугом стелиться", Ірма Вітовська ( "Брама")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня в Києві відбувся перший етап церемонії нагородження премії YUNA-2019. Організатори назвали першу трійку переможців.

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