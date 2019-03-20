"Золота Дзиґа 2019": оголошені номінанти української національної кінопремії

У вівторок, 19 березня, організатори кінопремії "Золота Дзиґа", яку нарекли українським аналогом "Оскара", оголосили претендентів на статуетку.
Так, список номінантів був опублікований на сайті Української кіноакадемії. Зазначається, що у 2019 році нагороди вручать у 20 номінаціях. Церемонія нагородження пройде в Києві 19 квітня.
Фаворитами кінопремії цього року стали фільми "Дике поле" і "Брама". Вони номіновані в 12 категоріях. Фільм "Коли падають дерева" потрапив у 10 номінацій.
Найкращий фільм:
"Брама"
"Гірська жінка: на війні"
"Дике поле"
"Донбас"
"Коли падають дерева"
Найкращий режисер (премія імені Юрія Іллєнка):
Ярослав Лодигін, "Дике поле"
Сергій Лозниця, "Донбас"
Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"
Антоніна Ноябрьова, "Герой мого часу"
Володимир Тихий, "Брама"
Найкраща акторка:
Ірма Вітовська, "Брама"
Анастасія Пустовіт, "Коли падають дерева"
Руслана Хазіпова, "Дике поле"
Найкращий актор:
Евгеній Бушмакін, "Герой мого часу"
Роман Луцький, "Секс і нічого особистого"
Олег Москаленко, "Дике поле"
Ярослав Федорчук, "Брама"
Найкраща акторка другого плану:
Віталіна Біблів, "Брама";
Олеся Жураковська, "Донбас";
Лариса Руснак, "Січень-березень"
Найкращий актор другого плану:
Георгій Делієв, "Донбас";
Сергій Притула, "Секс і нічого особистого";
Володимир Ямненко, "Дике поле"
Найкращий сценарист:
Павло Ар'є, Володимир Тихий, "Брама"
Ярослав Лодигін, Сергій Жадан, Наталія Ворожбит, "Дике поле"
Сергій Лозниця, "Донбас"
Марися Нікітюк, "Коли падають дерева"
Найкраща пісня:
"11 дітей з Моршина", Сергій Бабкін ("11 дітей з Моршина")
"Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")
"Моя любов", Михайло Хома ("Dzidzio Перший раз")
"Моя мамонько рідненька",учасниці українського жіночого хору Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")
"Не метелиця лугом стелиться", Ірма Вітовська ( "Брама")
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня в Києві відбувся перший етап церемонії нагородження премії YUNA-2019. Організатори назвали першу трійку переможців.
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