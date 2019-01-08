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Зняв фільми ''Міміно'' і ''Сволота'': в Росії помер відомий режисер

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У Москві помер відомий радянський і російський кінорежисер, продюсер та актор Юрій Кушнерьов, відомий роботою над картинами "Міміно", "Сволота", "Ку! Кін-дза-дза" та іншими.

Режисер помер на 82 році життя. Причиною смерті став тромб, що відірвався в легенях. Про трагедію повідомила його дружина Маргарита Кушнерьова, пише ТАСС.

Кушнерьов помер у неділю, 6 січня, однак факт смерті підтвердили лише за два дні.

"Юрій Сергійович помер ще 6 січня, прощання з ним відбудеться в четвер, 10 січня в ритуальному залі Центральної клінічної лікарні у Москві", — розповіла дружина Кушнерьова.

Юрій Кушнерьов

Юрій Кушнерьов

Союз кінематографістів Росії

Також вона уточнила, що знаменитий продюсер давно хворів, останні дні свого життя він провів у лікарні у важкому стані.

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Зазначимо, Юрій Кушнерьов народився 3 жовтня 1937 року у Москві. Почав свою кар'єру в кіно у 1968 році. Пізніше став режисером кіностудії "Мосфільм", а також виконавчим продюсером всіх фільмів знаменитого Георгія Данелії.

Кушнерьов прославився роботою над такими культовими фільмами, як "Міміно", "Мій улюблений клоун", "Ребро Адама", "Сволота", "Ку! Кін-дза-дза" та іншими. Також зіграв ролі у картинах "Осінній марафон" і "Паспорт".

Кадр з фільму "Ку! Кін-дза-дза"

Кадр з фільму "Ку! Кін-дза-дза"

Скріншот

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Кадр з фільму "Сволота"

Кадр з фільму "Сволота"

Скріншот

Кадр з фільму "Міміно"

Кадр з фільму "Міміно"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у каліфорнійському місті Торранс (США) на 83-му році життя помер голлівудський актор Роберт Рут, зірка картин Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" і "Скажені пси".

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