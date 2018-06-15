Знову схудла Каменських показала спокусливі форми

Українська поп-діва Настя Каменських порадувала фанів черговим спокусливим фото в легкому спортивному одязі.

Як відзначили її підписники в Instagram, знаменитість ще більше схудла і тепер виглядає не просто ефектно і сексуально, а "відмінно".

На особистій сторінці в соцмережі співачка опублікувала знімок в спортивному одязі свого бренду. При цьому зробив акцент на струнких ногах і спортивному тілі. Наполеглива робота над собою, як вказали під фото, не пройшла безслідно.

@nksport_for_you Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 14 Чер 2018 о 9:39 PDT

"Чудова", "Фігура просто вогонь! Як? Як тобі це вдається?", "Такі стрункі ніжки. Настя, ти продовжуєш худнути?" - здивувалися під фото.

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При цьому деякі фоловери порадили артистці на цьому етапі зупинитися з схудненням, щоб не втратити свою сексуальність.

Всього за кілька годин знімок Каменських зібрав понад 80 тис. лайків.

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