Знову без дружини: чоловік Лорак засвітився у компанії іншої жінки на відпочинку

Чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, який відпочиває у Майамі разом із їхньою спільною донькою Софією, засвітився у компанії іншої жінки.

Ані і Мурат, про розлучення яких раніше повідомляли ЗМІ, напередодні були помічені разом, про що свідчили їхні "історії" в Instagram-акаунтах. Пізніше чоловік Лорак розмістив ролик у соціальній мережі, де демонструє, як проводить час разом із дитиною й іншою жінкою (подивитися відео можна в кінці новини).

Так, Налчаджиоглу зняв на відео, як їде в автомобілі з донькою, а поряд із дівчинкою сидить невідома блондинка, яка також знімає її на камеру. Про те, ким доводиться незнайомка Мурату, поки невідомо.

Скріншот зі Stories Instagram @muratnalca

Зазначимо, що Ані Лорак, зі свою боку, розмістила в соцмережі нові знімки, на яких зображена на самоті. Спільних же фото Ані й Мурат не публікували.

Скріншот зі Stories Instagram @anilorak

Скріншот зі Stories Instagram @anilorak

Скріншот зі Stories Instagram @anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поділився зворушливим фото з донькою Софією, зробленим під час їхнього спільного відпочинку в США. Чоловік активно демонструє у мережі, як проводить час із дитиною, водночас його знаменита дружина, яка відпочиває також у Майамі, на знімках і відео Мурата не фігурувала.

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