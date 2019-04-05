Знімався в "Сватах", обіймався з Саакашвілі: що відомо про актора, який брав аналізи у Зеленського

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський вранці в п'ятницю, 5 квітня, здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві. З'ясувалося, що кров у нього взяв колишній учасник українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" Владислав Кірякулов.
На сайті клініки повідомляється, що Кірякулов працює в медичному закладі 10 років і є лікарем першої категорії. OBOZREVATEL зібрав більш детальну інформацію про Влада Кірякулова.
36-річний Кірякулов працює в клініці масажистом і лікарем із загальної гігієни. Він закінчив Чернігівське медичне училище за спеціальністю "Акушерська справа" (2003 рік), а вищу освіту здобув в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Владислав отримав диплом спеціаліста "Медико-профілактичної справи" в 2009 році.
Зеленський і Кірякулов
atr.ua
Незважаючи на те, що він брав аналізи у кандидата на пост президента у лабораторії, профільним напрямком роботи Кірякулова є лікувальний і профілактичний масаж.
Влад Кірякулов
Сайт медичного центру Еurolab
Що стосується його роботи на телебаченні і в кіно, вперше на екранах Владислав з'явився в 2006 році, зігравши епізодичну роль у фільмі "Помаранчеве небо". Стрічку було знято після Помаранчевої революції в 2005 році.
Влад Кірякулов
сторінка ВКонтакте
Влад Кірякулов
КиноПоиск
Всього в фільмографії артиста 17 робіт в кіно. У більшості це епізодичні ролі. Зокрема, він знімався в п'ятому сезоні скандального серіалу "Свати" в 2005 році. Примітно, що виробництвом серіалу займалася студія "Квартал 95", засновником якої є Володимир Зеленський.
КиноПоиск
Влад Кірякулов
сторінка ВКонтакте
Влад Кірякулов
сторінка ВКонтакте
Влад Кірякулов
КиноПоиск
Влад Кірякулов
КиноПоиск
Крім "Сватів", артист знявся у фільмах "Україно, goodbye!", "Дублер кілера", "Полювання на вервольфа", "Санітар".
Влад Кірякулов
КиноПоиск
Влад Кірякулов
КиноПоиск
Влад Кірякулов
сторінка ВКонтакте
Крім того, він брав участь в 8 сезоні популярного українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" у 2018 році. Влад Кірякулов покинув проект у жовтні-2018. На його думку, для того, щоб дійти до фіналу шоу, йому не вистачило кулінарної практики.
Влад Кірякулов на "МастерШеф"
сайт СТБ
Влад Кірякулов на "МастерШеф"
сайт СТБ
Після участі в "МастерШеф", Кірякулов заявив, що хоче вивчити англійську мову і відправитися до Голлівуду, щоб знятися в кіно у США.
Влад Кірякулов
сторінка ВКонтакте
Влад Кірякулов
сторінка ВКонтакте
Влад Кірякулов на "МастерШеф"
сайт СТБ
Влад Кірякулов
КиноПоиск
Влад Кірякулов
КиноПоиск
Цікаво, що Владислав не є активним користувачем соціальних мереж, але час від часу постить свої фото на особистий аккаунт в Instagram. На його сторінці можна побачити знімки з багатьма відомими особистостями, зокрема, боксером Олександром Усиком, політиком, екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі та іншими.
Влад Кірякулов і Міхеїл Саакашвілі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня ця зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак в команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
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