МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Знімався в "Сватах", обіймався з Саакашвілі: що відомо про актора, який брав аналізи у Зеленського

921Читати матеріал російською

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський вранці в п'ятницю, 5 квітня, здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві. З'ясувалося, що кров у нього взяв колишній учасник українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" Владислав Кірякулов.

На сайті клініки повідомляється, що Кірякулов працює в медичному закладі 10 років і є лікарем першої категорії. OBOZREVATEL зібрав більш детальну інформацію про Влада Кірякулова.

36-річний Кірякулов працює в клініці масажистом і лікарем із загальної гігієни. Він закінчив Чернігівське медичне училище за спеціальністю "Акушерська справа" (2003 рік), а вищу освіту здобув в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Владислав отримав диплом спеціаліста "Медико-профілактичної справи" в 2009 році.

Зеленський і Кірякулов

Зеленський і Кірякулов

atr.ua

Незважаючи на те, що він брав аналізи у кандидата на пост президента у лабораторії, профільним напрямком роботи Кірякулова є лікувальний і профілактичний масаж.

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

Сайт медичного центру Еurolab

Що стосується його роботи на телебаченні і в кіно, вперше на екранах Владислав з'явився в 2006 році, зігравши епізодичну роль у фільмі "Помаранчеве небо". Стрічку було знято після Помаранчевої революції в 2005 році.

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

сторінка ВКонтакте

Новини
"Викачали усю кров!" Зеленський здав аналізи перед дебатами: усі подробиці
Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

КиноПоиск

Всього в фільмографії артиста 17 робіт в кіно. У більшості це епізодичні ролі. Зокрема, він знімався в п'ятому сезоні скандального серіалу "Свати" в 2005 році. Примітно, що виробництвом серіалу займалася студія "Квартал 95", засновником якої є Володимир Зеленський.

Знімався в "Сватах", обіймався з Саакашвілі: що відомо про актора, який брав аналізи у Зеленського

КиноПоиск

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

сторінка ВКонтакте

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

сторінка ВКонтакте

Новини
"Крутіше за Володю": російський продюсер вказав на зв'язок Зеленського з Пугачовою
Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

КиноПоиск

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

КиноПоиск

Крім "Сватів", артист знявся у фільмах "Україно, goodbye!", "Дублер кілера", "Полювання на вервольфа", "Санітар".

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

КиноПоиск

Новини
Зірка Кривого Рогу: як виглядають батьки Володимира Зеленського
Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

КиноПоиск

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

сторінка ВКонтакте

Крім того, він брав участь в 8 сезоні популярного українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" у 2018 році. Влад Кірякулов покинув проект у жовтні-2018. На його думку, для того, щоб дійти до фіналу шоу, йому не вистачило кулінарної практики.

Влад Кірякулов на "МастерШеф"

Влад Кірякулов на "МастерШеф"

сайт СТБ

Новини
Молоді та "зелені": в мережі показали весільні фото Зеленського
Влад Кірякулов на "МастерШеф"

Влад Кірякулов на "МастерШеф"

сайт СТБ

Після участі в "МастерШеф", Кірякулов заявив, що хоче вивчити англійську мову і відправитися до Голлівуду, щоб знятися в кіно у США.

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

сторінка ВКонтакте

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

сторінка ВКонтакте

Влад Кірякулов на "МастерШеф"

Влад Кірякулов на "МастерШеф"

сайт СТБ

Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

КиноПоиск

Новини
Слова дружини Володимира Зеленського про Крим зачепили росіян
Влад Кірякулов

Влад Кірякулов

КиноПоиск

Цікаво, що Владислав не є активним користувачем соціальних мереж, але час від часу постить свої фото на особистий аккаунт в Instagram. На його сторінці можна побачити знімки з багатьма відомими особистостями, зокрема, боксером Олександром Усиком, політиком, екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі та іншими.

Влад Кірякулов і Міхеїл Саакашвілі

Влад Кірякулов і Міхеїл Саакашвілі

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Заборона серіалу "Свати" в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Теги
Выборы 2019дебатиСвати
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки