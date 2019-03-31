Знімав чоловік: розкрилася правда голого фото Лазарєва

Автором фото оголеного російського співака Сергія Лазарєва виявився відомий фотограф, який часто знімає зірок шоубізнесу.

Йдеться про Руслана Рощупкіна. Про це повідомляється на Telegram-каналі "Тільки нікому". "Відповідальність за голого Лазарєва в коментах взяв на себе улюблений фотограф наших зірок Руслан Рощупкін", — йдеться в пості.

Зокрема, Рощупкін написав під фото: "Все-таки фотографа можна було підписати. Перший раз мені довірили таку відповідальну зйомку".

Сергій Лазарєв АіФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєв, якому приписують романтичні стосунки з українською зіркою Ані Лорак, спантеличив шанувальників пікантним знімком, на якому зображений повністю голим. Фанати артиста бурхливо відреагували на гарячу фотографію Лазарєва, припустивши, що його фотографувала саме українка Ані Лорак.

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