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/Шоубіз

Знімав чоловік: розкрилася правда голого фото Лазарєва

3.3тЧитати матеріал російською

Автором фото оголеного російського співака Сергія Лазарєва виявився відомий фотограф, який часто знімає зірок шоубізнесу.

Йдеться про Руслана Рощупкіна. Про це повідомляється на Telegram-каналі "Тільки нікому". "Відповідальність за голого Лазарєва в коментах взяв на себе улюблений фотограф наших зірок Руслан Рощупкін", — йдеться в пості.

Зокрема, Рощупкін написав під фото: "Все-таки фотографа можна було підписати. Перший раз мені довірили таку відповідальну зйомку".

Знімав чоловік: розкрилася правда голого фото Лазарєва

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''Лазарєв подарував?'' Лорак збентежила фанатів новим знімком

Сергій Лазарєв

Сергій Лазарєв

АіФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєв, якому приписують романтичні стосунки з українською зіркою Ані Лорак, спантеличив шанувальників пікантним знімком, на якому зображений повністю голим. Фанати артиста бурхливо відреагували на гарячу фотографію Лазарєва, припустивши, що його фотографувала саме українка Ані Лорак.

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Особи
Сергій ЛазарєвАні Лорак
Місце
Росія
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