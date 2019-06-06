"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), зробила фото з душу, на якому зображена повністю голою.
Артистка позувала топлес, прикриваючи голі груди руками. Свій гарячий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
"Бути разом у своєму власному світі... Магія любові", – загадково підписала фотографію Настя.
Шанувальники Каменських розкритикували її за пікантний знімок, дорікнувши її в тому, що артистка вже заміжня, а дозволяє собі такі вульгарні витівки.
"Суцільний секс! Може ви порно знімете і викладете?", – обурилися користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Весілля Потапа і Насті Каменських відбулося 23 травня і стало сюрпризом для всіх їхніх фанатів.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
На довгоочікуваному весіллі Каменських і Потапенко були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
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