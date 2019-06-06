"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), зробила фото з душу, на якому зображена повністю голою.

Артистка позувала топлес, прикриваючи голі груди руками. Свій гарячий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Бути разом у своєму власному світі... Магія любові", – загадково підписала фотографію Настя.

Шанувальники Каменських розкритикували її за пікантний знімок, дорікнувши її в тому, що артистка вже заміжня, а дозволяє собі такі вульгарні витівки.

"Суцільний секс! Може ви порно знімете і викладете?", – обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Весілля Потапа і Насті Каменських відбулося 23 травня і стало сюрпризом для всіх їхніх фанатів.

До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.

На довгоочікуваному весіллі Каменських і Потапенко були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.

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