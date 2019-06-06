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"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу

1.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), зробила фото з душу, на якому зображена повністю голою.

Артистка позувала топлес, прикриваючи голі груди руками. Свій гарячий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Бути разом у своєму власному світі... Магія любові", – загадково підписала фотографію Настя.

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Шанувальники Каменських розкритикували її за пікантний знімок, дорікнувши її в тому, що артистка вже заміжня, а дозволяє собі такі вульгарні витівки.

"Суцільний секс! Може ви порно знімете і викладете?", – обурилися користувачі.

"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу
"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу
"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу
"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу
"Знімай уже порно!" Каменських повністю роздяглася в душі і підірвала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
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