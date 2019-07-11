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"Знаю, що я прекрасна!" 46-річна Корольова показала себе повністю голою

15.4т Читати матеріал російською

46-річна російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, показала себе абсолютно голою на камеру.

Так, артистка зробила провокаційне фото на підтримку співачки Світлани Лободи, яка втрапила у скандал через крадіжку голого фото іншої моделі. На особистій сторінці в Instagram Корольова порадила обом красуням не сваритися.

46-річна Наталія сфотографувалася у стійці на руках, при цьому знаменитість повністю оголила своє тіло.

Корольова і Лобода

Корольова і Лобода

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"У свої "ягідні" 46 я психанула, згадала своє циркове минуле, а тут – скандал. Дівчата, не сваріться! Ви – богині! Я закриваю коментарі, щоб ви могли просто помилуватися. Я знаю, що я прекрасна!" – зазначила Корольова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світлана Лобода показала на особистій сторінці у соцмережі фото, на якому позувала оголеною. Як виявилося, артистка "позичила" чужу фотографію, видавши її за свою.

Модель, яка була зображена на знімку, незабаром звернулася до Лободи із закликом не красти чуже.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Наташа Корольова Світлана Лобода
Теги
Новини Росії шоу-бизнес
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