Знаменитий гурт зі Швеції: фестиваль "Файне Мiсто" оголосив нового хедлайнера

Культовий шведський гурт Arch Enemy стане хедлайнером на масштабному українському фестивалі "Файне Місто-2019".

Шведи грають мелодійний дез-метал вже понад двадцять років і мають мільйони шанувальників серед любителів важкої музики. Востаннє Arch Enemy були в Україні в 2014-му, повідомила прес-служба фестивалю.

Незважаючи на те, що "Файне Мiсто" – в першу чергу рок-фестиваль, цьогоріч організатори вирішили зробити лайн-ап максимально різноманітним.

Група Arch Enemy Прес-служба фестивалю

"Бачили в соціальних мережах обурення про те, що ми "спопсилися" і в нашому лайн-апі багато занадто форматних артистів. Що ж, любителі важкого, тримайте подарунок!" – відзначили організатори.

"Основна музична філософія не змінилася за ці двадцять з гаком років музичної діяльності. Ми ретельно складаємо пісні і стежимо за кожною мелодією з тих сотень, що звучать в наших гітарах", – підкреслив у свою чергу творець гурту Майкл Емотт.

Група Arch Enemy Прес-служба фестивалю

Зараз в колективі співає Алісса Уайт-Око. Колишня вокалістка Анджела Госс займається менеджментом групи, Решта учасників стверджують, що як у справжньої німкені, у неї це виходить ідеально.

Відзначимо, "Файне мiсто" – один з небагатьох українських фестивалів, який вже практично розкрив всі карти.

"На відміну від багатьох фестивалів, ми вирішили не мучити людей і вже оголосили практично весь список артистів. Але є ще кілька гучних і несподіваних імен, які напевно не залишать вас байдужими", – інтригують організатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була оголошена перша двадцятка учасників фестивалю "Файне Місто-2019". Серед уже відомих хейдлайнеров, крім Arch Enemy, групи Kadebostany, Powerwolf, Eluveitie і інші.

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