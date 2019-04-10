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Знадобилася термінова операція: дочка ''кримнашистки'' Валерії раптово потрапила в лікарню

2.3тЧитати матеріал російською

25-річна дочка скандальної російської співачки Валерії, яка раніше підтримала анексію Криму РФ, Анна Шульгіна екстрено госпіталізована в Москві. Дівчині провели термінову операцію.

Звернутися до лікарів її змусило різке нездужання. У лікарні Анну прооперували в терміновому порядку. Поки дочка Валерії приховує, що стало причиною госпіталізації і який діагноз їй поставили фахівці. Про госпіталізацію вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Ніхто не думав-не гадав, що сьогодні сьома ранку почнеться зі швидкої, наркозу і операції", – поділилася дівчина з шанувальниками і опублікувала в соціальній мережі фото, зроблене в клініці.

Валерія з донькою Анною Шульгиной

Валерія з донькою Анною Шульгиной

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Відновившись після хірургічного втручання, Анна зазначила, що вже планує відновити роботу. Наразі дівчина будує кар'єру співачки і виступає під псевдонімом SHENA.

Знадобилася термінова операція: дочка ''кримнашистки'' Валерії раптово потрапила в лікарню

Instagram @anna_shulgina

"Тільки відійшла від наркозу. Все добре, з кожним буває. Дякую за теплі слова. Кортить повернутися додому і продовжити роботу над новими релізами", – зазначила Шульгіна.

Знадобилася термінова операція: дочка ''кримнашистки'' Валерії раптово потрапила в лікарню

Instagram @anna_shulgina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зіркова мати Анни Шульгіної, співачка Валерія написала, що віддала б свій голос на президентських виборах в Україні за кандидата Володимира Зеленського, тому що він "розумний, розсудливий чоловік і зможе зупинити свавілля щодо артистів, музикантів і представників інших творчих професій в країні". Пост спровокував гучний скандал в мережі.

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Особи
Анна ШульгінаВалерія Пригожина
Тег
Новини Росії
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