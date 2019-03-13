''Значно краще'': екс-солістка ''ВІА Гра'' здивувала обличчям без макіяжу

Українська співачка Надія Мейхер-Грановська, екс-учасниця гурту "ВІА Гра", викликала бурхливу реакцію користувачів Instagram новим селфі, на якому зображена без макіяжу.

Судячи з усього, Мейхер відправилася у невелике відрядження Україною. На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала дорожнє фото.

"Дорогою до Харкова", — написала вона в коментарі до свого посту.

Доволі швидко знімок співачки зібрав понад 15 тис. лайків, у коментарях фоловери зірки заговорили про її обличчя, яке частіше бачать із ефектним макіяжем.

"Так ви гарнюня! Надю, вам так значно краще", "Яка класна. Справжня", "Охайна, ніяких надмірностей, просто супер!", "Красива жінка", — зазначили під знімком.

Як писав раніше OBOZREVATEL, DJ Анастасія Топольська (DJ Nastia), дружина народного депутата від БПП Сергія Лещенка, вперше розповіла своїм підписникам в Instagram про серйозні проблеми зі шкірою.

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