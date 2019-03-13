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''Значно краще'': екс-солістка ''ВІА Гра'' здивувала обличчям без макіяжу

1.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Надія Мейхер-Грановська, екс-учасниця гурту "ВІА Гра", викликала бурхливу реакцію користувачів Instagram новим селфі, на якому зображена без макіяжу.

Судячи з усього, Мейхер відправилася у невелике відрядження Україною. На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала дорожнє фото.

"Дорогою до Харкова", — написала вона в коментарі до свого посту.

Доволі швидко знімок співачки зібрав понад 15 тис. лайків, у коментарях фоловери зірки заговорили про її обличчя, яке частіше бачать із ефектним макіяжем.

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"Так ви гарнюня! Надю, вам так значно краще", "Яка класна. Справжня", "Охайна, ніяких надмірностей, просто супер!", "Красива жінка", — зазначили під знімком.

Як писав раніше OBOZREVATEL, DJ Анастасія Топольська (DJ Nastia), дружина народного депутата від БПП Сергія Лещенка, вперше розповіла своїм підписникам в Instagram про серйозні проблеми зі шкірою.

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Особи
Надія Мейхергрупа "ВІА Гра"
Місце
Україна
Тег
Instagram
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