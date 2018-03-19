"Зміню 7 суконь": Волочкова розпланувала весілля

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зізналася, що збирається виходити заміж у Парижі.

Своє майбутнє весілля знаменитість планує організувати з великим розмахом. Про це свідчить інтерв'ю Волочкової виданню "СтарХіт".

Зазначимо, що в 2007 році вона вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Олександровича Вдовіна, але згодом зізналася, що весільна церемонія була фіктивною і офіційно вони так і не були розписані. Зараз же, стверджує балерина, їй хочеться мати справжню сім'ю.

"У мене було розкішне весілля. Але в той же час я жодного разу не виходила заміж: штампи в паспорт ми ж так і не поставили. Мені потрібно було шоу. А зараз я хочу сім'ю. Якщо зважуся знову вийти заміж, то хотіла б весілля у Парижі, в католицькому храмі. Все буде ще розкішніше! Уявляю себе нареченою зі шлейфом 25-метровим, щоб янголята його несли... Сім весільних суконь зміню! Можна ж помріяти!" - зізналася Волочкова.

Анастасія Волочкова з коханим Михайлом Instagram @volochkova_art

Також зірка зізналася, кого покличе подружками нареченої.

"Яна Шевченко, Женя Машко. Але, на жаль, ми бачимося не так часто, як хотілося б. Велика частина мого часу зайнята фізичною працею, театром, кіно", - наголосила Анастасія.

Як повідомляв "Обозреватель", нинішнім бойфрендом балерини є Михайло Логінов. Чоловік живе в комуналці та любить випити.