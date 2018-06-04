"Змінилася назавжди": судді шоу "Від пацанки до панянки" пояснили вибір переможниці

За перемогу в третьому сезоні "Від пацанки до панянки" боролося чотирнадцять дівчат, але перемогла Яна Ковальська.

Керівники Школи панянок на Новому каналі - Ольга Фреймут, Андрій Бурлуцький та Ірина Дюденко - обґрунтували своє рішення.

"Я вболівала за Дашу. Але рішення ми з наставниками приймали утрьох, беручи до уваги не власні вподобання, а реальні досягнення учениць за період навчання, – говорит директор Школы панянок Ольга Фреймут. – Яна, можливо, не шоувумен. У Школі поводилася відносно спокійно, без яскравих вибриків. Її історія – розповсюджена... не така драматична, як у Діни та Даші. Але вона – відмінниця. Я пишаюся, що Яна майже без нарікань таки пройшла до фіналу. Вона бачила мету і не зрадила її. Також фіналістка Школи має бути достойним амбасадором наших принципів і по завершенню навчання. Яна змінилася у Школі назавжди – ця робота над собою і подарувала їй перемогу".

Яна Ковальська Новий канал

Думка про те, що досвід і вміння, якими вони ділилися з ученицями, не забудуться, розділяє і заступник директора Ірина Дюденко.

"Я вірю, що навіть найменше кинуте зерно рано чи пізно проросте, - говорить Дюденко. - Хтось переосмислив все ще в Школі панянок, хтось - по поверненню додому, а хтось зрозуміє все через кілька років, перебираючи в пам'яті спогади. Час покаже. Я повторювала дівчатам, що кожна з них самостійно повинна працювати над собою, якщо хоче домогтися успіху".

Понад три місяці 25-річна кікбоксер із Запоріжжя боролася зі своїми недоліками. Вона кинула курити, поборола тягу до алкоголю і шумних вечірок і, головне, навчилася контролювати свою агресію.

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"На перших тижнях Яна поводилася, як сіра миша, ховалася за спинами інших учениць, - згадує заступник директора Школи панянок Андрій Бурлуцький. - Але потім вона спіймала запал і не відпускала його до самого фіналу. Яна не здалася навіть незважаючи на травмовану в останню тиждень ногу, незважаючи на те, що дуже сумувала за донькою... Це говорить про її силу волі ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальська отримала звання головної панянки в третьому сезоні "Від пацанки до панянки", 100 тисяч гривень і золоту брошку. Яні Ковальській 25 років і родом вона із Запоріжжя. Дівчина прийшла на проект, щоб змінитися заради коханої людини і 5-річної доньки.