Злива залила апаратуру на концерті Макса Барських

В рамках туру "Тумани" на Західній Україні відбулися два концерти Макса Барських. Виступи співака пройшли 12 і 13 червня в Чернівцях і Ужгороді.

За півгодини до концерту в Чернівцях по місту пройшов сильний град, що призвело до затримки концерту на півтори години, а в Ужгороді на літньому майданчику прямо під час виступу на глядачів хлинув злива, який залила авансцену.

Через це на номері "Займемся любовью", який артист виконує разом з трьома глядачками, відмовила частина апаратури і мікрофон. Проте співак і артисти балету продовжили шоу під дощем.

Цікаво, що однією з учасниць номера з глядачами стала дівчина-поліцейський, яка разом з колегами забезпечувала безпеку концерту. Співак вивів її на сцену, незважаючи на збентеження представниці правоохоронних органів.

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Промоклі до нитки, вони виконали номер, а після концерту співак запросив дівчину за куліси, подарував квіти і записав відеозвернення для керівництва поліції, де з посмішкою зізнався, що відповідальність за номер повністю бере на себе.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що поліція була змушена зупинити концерт Макса Барських на Ібіці .