"Злісні д*біли" Макаревича: Орлуша захистив музиканта віршами

Російський поет Андрій Орлов (Орлуша) заступився за музиканта і лідера гурту "Машина часу" Андрія Макаревича, який опинився під шквалом критики через висловлювання в соцмережі про госпропаганду в РФ, яка робить з людей "злісних дебілів".

На особистій сторінці в Facebook Орлуша розмістив іронічні рядки, в яких також згадав, як Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дозволив собі назвати "дебілами" журналістів під час засідання ОБСЄ в грудні 2016 року.

"Сьогодні - битва з дурнями", - коротко прокоментував поет свій новий твір.

facebook.com/orlusha

Всього за кілька годин пост Орлуші зібрав більше тисячі лайків. Фоловери поета посміялися над колючими рядками і підтримали Андрія Макаревича.

Нагадаємо, в дискусіях на особистій сторінці в Facebook Андрій Макаревич зазначив : "мені здається вони (влада РФ - ред.) відкрили якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей на злісних дебілів". При цьому росЗМІ одразу ж повідомили, що музикант "назвав росіян дебілами", що призвело до скандалу.

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