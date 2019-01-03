Зірвав два концерти: російська зірка оскандалилася на гастролях в ОАЕ

Російський співак Єгор Крід оскандалився в Абу-Дабі (ОАЕ), зірвавши два виходи на сцену за один вечір.

Як пише "Комсомольская правда", співак прилетів, приїхав до готелю, де проходив захід. Але далі лобі не пішов — за свідченням очевидців, Крід спокійно пив каву, поки організатори намагалися вирішити питання.

Ведучий вечора, гуморист Олександр Ревва тягнув час, але в підсумку був змушений оголосити слухачам, що Кріда не буде. Після цього Ревва запросив усіх на його виступ у клубі. Однак і там репер не з'явився.

Інстаграм Єгора Кріда Єгор Крід

Пізніше Крід записав в Instagram відеоповідомлення, в якому вибачився за невихід на сцену. За словами репера, це сталося з причин, що не залежали від нього.

Найдорожчі квитки на концерт співака коштували до 65 тисяч рублів. При цьому на 5 січня у Кріда анонсований ще один концерт в Абу-Дабі.

Скріншот із сайту black-star

Пізніше в мережі почали спливати пости нібито листування Крида з його дівчиною, у якої лейкемія. У них йдеться про те, що репер зірвався не просто так, а на операцію до неї. Втім, достовірність цих листувань під питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Крід нарвався на критику після концерту в США. Причиною стала його гордовита і хамська поведінка на сцені і зневажливе ставлення до шанувальників.