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Зірці "Зачарованих" загрожує 10 років в'язниці

1.7тЧитати новину російською

Британська актриса Роуз МакГоуен, зірка колись популярного серіалу "Зачаровані" може сісти у в'язницю за зберігання наркотиків на 10 років.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, суд штату Вірджинія визнав представлені звинуваченням свідоцтва достатніми для проведення процесу.

Як стало відомо раніше, у МакГоуен в гаманці, забутому в літаку в 2017 році, були виявлені наркотики. При цьому сама актриса заявила, що не винна, а наркотики їй підкинули за розпорядженням голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого вона колись звинуватила в згвалтуванні.

Представник скандального продюсера Бен Брафман назвав звинувачення "брехливими".

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У свою чергу, адвокат актриси пов'язує кримінальне переслідування своєї клієнтки з її протестною діяльністю і боротьбою за права жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В США знайшли тіло 20-річної зірки серіалів. Причину смерті поліцейським встановити не вдалося.

Особа
Роуз МакГоун
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