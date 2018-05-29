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Зіркового "кандидата в президенти" України висміяли за дружбу з Януковичем

1.6тЧитати новину російською

Українські письменники Юрій Винничук та Андрій Кокотюха посміялися над словами співака Іво Бобула, який раніше заявив про наміри піти в президенти України і розповів про дружбу з екс-грантом-втікачем Віктором Януковичем.

На особистих сторінках в Facebook письменники процитували народного артиста України, який розхвалив Януковича і згадав про виступ на весіллі його сина.

"Все! Це удар! Яке розчарування! Тепер тільки Дзідзьо!" - посміявся Винничук.

"Мені тут підказали, що Дзідзьо немає 35 років. Олег Винник, без варіантів. Тому 44", - посміявся у відповідь Кокотюха.

Під постами письменників продовжилися активні дискусії. Деякі користувачі мережі гнівно відгукнулися про заяви Бобула, деякі ж відреагували з гумором.

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"Бобул ніколи не вражав інтелектом", "Бобул - дрібний крадун. Природньо, що він захоплювався майстром цієї справи", - зазначили під постами.

Нагадаємо, в одному з останніх інтерв'ю естрадний співак Іво Бобул заявив, що екс-президент України Віктор Янукович був "хорошою людиною" і йому потрібно було залишитися в країні, "щоб довести все до кінця".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Іво Бобул вказав на упущення України з Донбасом.

Особи
Іво БобулЮрій Винничук
Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіFacebook
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