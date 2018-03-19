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Зірковий соратник Путіна пригрозив "ворогам" Росії клізмою

4.2тЧитати новину російською

Російський співак Олег Газманов, який відсвяткував в окупованому Криму річницю так званого приєднання півострова до РФ, пригрозив "ворогам" своєї країни клізмою.

Так на особистій сторінці в Instagram артист прокоментував минулі в неділю, 18 березня, вибори президента Росії.

"Голосуємо зараз у Красноярську. Нехай ворогів від безсилля здуває... Своїм вибором вставимо їм клізму. Щоб наша країна стала краще!!!" - спробував з римою заявити Газманов.

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Крім однодумців співака, які прокоментували пост фразами на кшталт "Вперед! За Путіна! За Росію!", деякі користувачі мережі відкрито посміялися над словами артиста, назвавши його заяву "параноїдальною".

"Параноя у вас. Які у вас вороги?", "Чому тоді з айфоном?", "За яке майбутнє? Жебраки-пенсіонери, страшні ціни ЖКГ, дорогі ліки?" - вказали в коментарях, які співак залишив без відповіді.

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Тема
Вибори в Росії
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Росія
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