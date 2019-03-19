Зірковий поплічник терористів на Донбасі відреагував на слова Макаревича про Крим

Критика Андрія Макаревича, лідера гурту "Машина часу" на адресу росіян, які підтримали анексію Криму Росією, є кривлянням і капризами.

Такою думкою з RT поділився російський музикант, співзасновник гурту "Агата Крісті" Вадим Самолов, відоміший останнім часом своєю підтримкою терористів на Донбасі.

Вадим Самойлов Фото: iz.ru

"Що стосується цього кривляння... Кривлятися до шанувальників, які просять із ним сфотографуватися, — я вважаю, що це капризи артиста", — заявив він.

На думку Самойлова, музиканти працюють "для того, щоб люди стали добрішими і кращими", тому так ставитися до публіки не можна.

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