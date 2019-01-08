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Зіркова соратниця ''Л/ДНР'' похвалилася дивним подарунком для дружини Трампа

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Російська виконавиця Віка Циганова, відома активною підтримкою "русского міра" і терористів на Донбасі, похвалилася подарунком, який відправила Меланії Трамп, дружині американського президента Дональда Трампа.

Як зазначила скандальна зірка в інтерв'ю порталу "Собеседник", першій леді США вона вислала "дшегрійку" із особистої колекції хутряних виробів.

Зіркова соратниця ''Л/ДНР'' похвалилася дивним подарунком для дружини Трампа

Фото: sobesednik.ru

Як зазначила артистка, крім кар'єри на сцені вона є дизайнером хутряного бренду. Всі свої вироби Циганова назвала унікальними і гідними виставки, яку вона має намір організувати найближчим часом. За словами зірки, її речі подобаються навіть молоді, про них нібито не раз писали хвалебні пости у соцмережі.

Крім цього співачка похвалилася і тим, що нещодавно відправила особистий подарунок дружині американського президента, колишній моделі Меланії Трамп.

"До речі, я відправила дружині президента США Дональда Трампа Меланії подарунок – жакет із соболя і кашеміру "душегрійка". Сподіваюся, що він їй сподобався, і вона буде носити його в повсякденному житті", – розповіла Циганова.

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Чи отримала подарунок 48-річна дружина гаранта США і чи буде носити його із задоволенням, нині невідомо.

Дональд та Меланія Трампи

Дональд та Меланія Трампи

Фото: pinterest.com

Дональд та Меланія Трампи

Дональд та Меланія Трампи

Фото: pinterest.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, російський хітмейкер Єгор Крід нарвався на критику після концерту в США. Причиною стали гордовита і хамська поведінка зірки на сцені й зневажливе ставлення до шанувальників.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Віка ЦигановаМеланія Трамп (Melania Trump)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Обоз, Цыганова давно не звезда. И тем более, не скандальная. Лексикон расширяйте.
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