Зіркова соратниця ''Л/ДНР'' похвалилася дивним подарунком для дружини Трампа

Російська виконавиця Віка Циганова, відома активною підтримкою "русского міра" і терористів на Донбасі, похвалилася подарунком, який відправила Меланії Трамп, дружині американського президента Дональда Трампа.

Як зазначила скандальна зірка в інтерв'ю порталу "Собеседник", першій леді США вона вислала "дшегрійку" із особистої колекції хутряних виробів.

Фото: sobesednik.ru

Як зазначила артистка, крім кар'єри на сцені вона є дизайнером хутряного бренду. Всі свої вироби Циганова назвала унікальними і гідними виставки, яку вона має намір організувати найближчим часом. За словами зірки, її речі подобаються навіть молоді, про них нібито не раз писали хвалебні пости у соцмережі.

Крім цього співачка похвалилася і тим, що нещодавно відправила особистий подарунок дружині американського президента, колишній моделі Меланії Трамп.

"До речі, я відправила дружині президента США Дональда Трампа Меланії подарунок – жакет із соболя і кашеміру "душегрійка". Сподіваюся, що він їй сподобався, і вона буде носити його в повсякденному житті", – розповіла Циганова.

Чи отримала подарунок 48-річна дружина гаранта США і чи буде носити його із задоволенням, нині невідомо.

Дональд та Меланія Трампи Фото: pinterest.com

Дональд та Меланія Трампи Фото: pinterest.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, російський хітмейкер Єгор Крід нарвався на критику після концерту в США. Причиною стали гордовита і хамська поведінка зірки на сцені й зневажливе ставлення до шанувальників.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.