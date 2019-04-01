МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Зірки запустили голий флешмоб на честь дня народження Лазарєва: гарячі фото

1.4тЧитати матеріал російською

У понеділок, 1 квітня, відомий російський співак, представник РФ на конкурсі Євробачення-2019 Сергій Лазарєв святкує день народження. Артистові виповнилося 36 років. З цієї нагоди зірки РФ і користувачі мережі запустили "голий" флешмоб.

Напередодні святкової дати Лазарєв опублікував у мережі гаряче фото, на якому зображений повністю оголеним, що і прослужило причиною для флешмобу. До нього вже приєдналися Катерина Варнава, зірка Comedy Woman Наталія Епрікян, а також багато користувачів Instagram.

Таким чином зірки вирішили привітати Сергія. Флешмоб отримав назву "Гола спина", оскільки всі учасники запостили знімки, на яких зображені голими у ліжку в ракурсі зі спини. Зображення пародіюють гучне фото Лазарєва.

Новини
''Лазарєв подарував?'' Лорак збентежила фанатів новим знімком
Новини
А як же Лазарєв? Лорак приписали роман із новим чоловіком
Новини
Сергей Лазарев произвел фурор первым совместным снимком с сыном
Новини
"Просто бомба!" Заборонена Варнава завела фанів фото топлес

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато фанатів Лазарєва, побачивши його оголене фото, вирішили, що фотографувала його українська співачка Ані Лорак, якій приписують роман із російським артистом. Однак незабаром з'ясувалося, що автором фото оголеного Сергія виявився відомий фотограф Руслан Рощупкін, який часто знімає зірок шоу-бізнесу.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Сергій ЛазарєвКатерина Варнава
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки