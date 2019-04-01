Зірки запустили голий флешмоб на честь дня народження Лазарєва: гарячі фото

У понеділок, 1 квітня, відомий російський співак, представник РФ на конкурсі Євробачення-2019 Сергій Лазарєв святкує день народження. Артистові виповнилося 36 років. З цієї нагоди зірки РФ і користувачі мережі запустили "голий" флешмоб.

Напередодні святкової дати Лазарєв опублікував у мережі гаряче фото, на якому зображений повністю оголеним, що і прослужило причиною для флешмобу. До нього вже приєдналися Катерина Варнава, зірка Comedy Woman Наталія Епрікян, а також багато користувачів Instagram.

Таким чином зірки вирішили привітати Сергія. Флешмоб отримав назву "Гола спина", оскільки всі учасники запостили знімки, на яких зображені голими у ліжку в ракурсі зі спини. Зображення пародіюють гучне фото Лазарєва.

Новини Сергей Лазарев произвел фурор первым совместным снимком с сыном

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато фанатів Лазарєва, побачивши його оголене фото, вирішили, що фотографувала його українська співачка Ані Лорак, якій приписують роман із російським артистом. Однак незабаром з'ясувалося, що автором фото оголеного Сергія виявився відомий фотограф Руслан Рощупкін, який часто знімає зірок шоу-бізнесу.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.