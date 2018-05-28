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Стала відома дата весілля зірок "Ігри престолів"

2.1тЧитати новину російською

Стала відома дата весілля Кіта Герінґтона і Роуз Леслі. Зірки серіалу "Гра престолів" одружаться вже цього літа.

Свято відбудеться 23 червня. Про це Кіт Герінґтон оголосили в своєму Instagram.

Kit and Rose are getting married on June 23rd , 2018 ❤️. #kitharington #roseleslie #wedding #gameofthrones

Публікація від Kit Harington (@kitharingtonn)

Як повідомляють західні ЗМІ, церемонія пройде в замку Абердиншир і буде витримана в традиційному шотландському стилі.

Знаменитості запросили на своє весілля близько 200 гостей, в тому числі колег по серіалу "Гра престолів", на зйомках якого познайомилися.

Кіт і Роуз разом з 2012 року. У 2017-му Харінгтон і Леслі побралися.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, що зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк викликала фурор на Каннському кінофестивалі-2018.

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Тема
Гра престолів
Особи
Кіт ХарінгтонРоуз Леслі
Місце
Великобританія
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