Стала відома дата весілля зірок "Ігри престолів"

Стала відома дата весілля Кіта Герінґтона і Роуз Леслі. Зірки серіалу "Гра престолів" одружаться вже цього літа.

Свято відбудеться 23 червня. Про це Кіт Герінґтон оголосили в своєму Instagram.

Як повідомляють західні ЗМІ, церемонія пройде в замку Абердиншир і буде витримана в традиційному шотландському стилі.

Знаменитості запросили на своє весілля близько 200 гостей, в тому числі колег по серіалу "Гра престолів", на зйомках якого познайомилися.

Кіт і Роуз разом з 2012 року. У 2017-му Харінгтон і Леслі побралися.

РанішеOBOZREVATEL повідомив, що зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк викликала фурор на Каннському кінофестивалі-2018.