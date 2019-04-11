Зірки ''Гри престолів'' прорекламували українську кінопремію в США

Актори фентезі-саги "Гра престолів" сфотографувалися з українським журналом VGLcinema, випуск якого присвячений вітчизняної кінопремії "Золота дзиґа".

Емілія Кларк, Мейсі Вільямс, Софі Тернер, Кіт Герінґтон та Ніколай Костер-Вальдау познайомилися з премією та українськими колегами в нью-йоркському Radio City Music Hall. Знімки публікує в Facebook "Телекритика".

Микола Костер-Вальдано

Софі Тернер

Кіт Герінґтон

Емілія Кларк

Мейсі Вільямс

Церемонія вручення премій "Золота дзиґа" відбудеться вже 19 квітня. Лідерами серед номінантів цього року виявилися фільм Ярослава Лодигіна "Дике поле", "Брама" Володимира Тихого і "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк – вони отримали 12, 12 і 10 номінації відповідно. Всього цього року академіки отримали 97 заявок.

На премію "Кращий фільм" цього року претендують:

"Дике поле", Ярослав Лодигін

"Донбас", Сергій Лозниця

"Брама", Володимир Тихий

"Гірська жінка: на війні", Бенедикт Ерлінгссон

"Коли падають дерева", Марися Нікітюк

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