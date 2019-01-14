Зірки фотошопу: як знаменитості брешуть про свою зовнішність у мережі

Знаменитості, які щодня постають перед широкою публікою, прикладають масу зусиль для того, щоб удосконалювати себе і здаватися кращими. Безумовно, заняття спортом, різні б'юті-процедури і суворий контроль підбору гардероба роблять їх чарівними, але ж межі досконалості, як ми знаємо, не існує.

Артисти, телеведучі, музиканти та актори, як правило, готові вдаватися до будь-яких способів, щоб здаватися красивішими і привабливішими. Усувати дрібні (або не дуже) дефекти своєї зовнішності – завдання не з легких, якщо мова йде про реальні досягнення. Найчастіше, коли потрібно терміново виправити будь-який недолік (нехай навіть зовсім несуттєвий) на допомогу приходить знаменитий фотошоп. Зірки настільки звикли бути бездоганними, що навіть на особистих сторінках у соціальних мережах раз у раз звинувачуються у брехні про свою зовнішність.

OBOZREVATEL пропонує добірку українських знаменитостей, які не проти "прикрасити дійсність" за допомогою невмілого редагування власних фото.

Ані Лорак, Світлана Лобода, Настя Каменських, Віра Брежнєва, Анна Седокова та інші українки, котрі володіють яскравою зовнішністю, безперечно є прикладами для наслідування. Але чи й справді вони настільки ідеальні, як думають багато шанувальників? Уважні фани неодноразово викривали їх у конфузах через недоцільне використання фотошопу.

Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Настя Каменських і Ані Лорак

Ані Лорак

Українська красуня Ані Лорак для багатьох – еталон жіночності, елегантності та витонченості. Незважаючи на те, що в 2018 році Кароліні (справжнє ім'я співачки – Ред.) виповнилося 40 років, вона, як і раніше, виглядає досить молодо і свіжо. Ось тільки сотні її фанатів раз у раз помічають разючі зміни в зовнішності, особливо на знімках, які артистка публікує у соціальних мережах. Багато з них акцентують увагу на тому, що Ані захопилася пластичними операціями (які, до речі, помітно змінили її риси обличчя), інші ж сміються над явно "відфотошопленими" стрункими ногами і неприродно тонкою талією. Власне, розмиті контури частково підтверджують любов "Діви" до графічних редакторів.

Ані Лорак спіймали на фотошопі Instagram

Ані Лорак спіймали на фотошопі Instagram

Ані Лорак спіймали на фотошопі Instagram

Ані Лорак спіймали на фотошопі Instagram

Світлана Лобода

Ще одна знаменита українка Світлана Лобода була висміяна фанатами в мережі через "відфотошоплену" фотографію, на якій було видно одразу кілька "ляпів". На знімку чітко помітно, що артистка з допомогою невмілої ретуші спробувала зробити свої і без того стрункі ноги ще тоншими. Однак, замість очікуваного ефекту Лобода отримала хвилю критики і масу глузувань: її ноги вийшли різної товщини, а підлога, на якій стояла співачка, буквально "попливла" (контури плитки помітно викривлені).

Світлана Лобода осоромилася з фотошопом Instagram

Ще один приклад фотошопу знімків Світлани – обкладинка журналу GQ, щоправда в цьому випадку, швидше за все, "шедевр" належить не самій виконавиці, а неуважним ретушерам. Очевидно, вони спробували прибрати дещо випираючий живіт Лободи (за кілька місяців до цього артистка народила дитину), але тінь на зображенні не дозволила приховати маленький недолік.

Світлана Лобода на обкладинці журналу Instagram

Віра Брежнєва

36-річна екс-вокалістка жіночого поп-колективу "ВІА Гра", а нині – дружина знаменитого продюсера Костянтина Меладзе Віра Брежнєва має практично ідеальну зовнішність та фігуру. Ні для кого не секрет, що артистка багато працює над собою, ретельно стежить за харчуванням і веде активний спосіб життя. Здавалося б, навіщо їй ретушувати знімки, на яких вона і без того виглядає бездоганно? Але навіть вона кілька разів "потрапляла під приціл" критиків: на одному зі знімків, які артистка опублікувала в мережі, помітний розмитий і трохи викривлений контур оголеної ноги.

Також раніше співачка спробувала приховати невеликий животик, але уважні фоловери вмить побачили "підступ".

Віра Брежнєва Instagram

Віра Брежнєва Instagram

Анна Сєдокова

Ще одна знаменита екс-"ВІА Гра" по праву заслужила звання "королеви фотошопу": Анна неодноразово потрапляла під критику фоловерів в Instagram за ретуш знімків (іноді вельми недотепну). Так, крім того, що зірка часто "худне" за допомогою графічних редакторів, вона ще й "домальовує" собі підтягнуті м'язи. Виглядає смішно.

Анна Сєдокова з фотошопом Instagram

Анна Сєдокова з фотошопом Instagram

Анна Сєдокова без фотошопу Instagram

Анна Сєдокова без фотошопу Instagram

Анна Сєдокова без фотошопу Instagram

Настя Каменських

Українську поп-діву, яка захоплює публіку своєю апетитною фігурою, також звинувачували в "обмані" публіки. Артистку викрили в зменшенні стегон, проте це, мабуть, найбільш "невинне" застосування ретуші на фото з цієї добірки.

"Той випадок, коли вся стрічка в спорті... А стегна доводиться фотошопити", – дорікнули Насті обурені коментатори.

Настя Каменських зменшила стегна на фото Instagram

Відзначимо, російські знаменитості також є любителями графічних редакторів, як і зірки світового масштабу. Серед них – секс-бомба Анна Семенович, балерина Анастасія Волочкова, телеведуча Лера Кудрявцева та, звичайно ж, американська зірка Кім Кардаш'ян. Пропонуємо ознайомитися з курйозними прикладами:

Анна Семенович Instagram

Анна Семенович Instagram

Анастасія Волочкова Instagram

Лера Кудрявцева Instagram

Кім Кардаш'ян Cosmopolitan

Кім Кардаш'ян Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно австралійська блогерка і фітнес-модель Теммі Хемброу поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні. Знімок спантеличив користувачів мережі, які звинуватили дівчину в обмані і використанні фотошопу. Так, у центрі уваги виявилася не струнка фігура Теммі, а басейн. Точніше, плитка позаду дівчини, яка, на думку фанатів, дивним чином вигнулася.

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