Зірка YouTube передбачила свою смерть за три роки до загибелі

Британська YouTube-блогерша Емілі Хартрідж за три роки до своєї смерті розіграла власний похорон.

Дівчина загинула в Лондоні у результаті ДТП. Вона розіграла свій похорон у телешоу, в програмі на телеканалі Channel 4, повідомляє Metro.

Емілі Хартрідж metro.co.uk

Хартрідж організувала вигаданий похорон у 2016 році. У передачі вона була описана, як самотня жінка без кар'єри з нестабільним фінансовим положенням. Рідні в передачі відгукувалися про неї, як про особливу людину і розповіли, як її цінують.

Фейковий похорон Емілі Хартрідж metro.co.uk

Рідні на фейковому похороні metro.co.uk

"Якщо хтось запитає, як оцінити Емілі одним словом, то я б завжди сказала "добра". І саме тому я її так люблю. Дійсно немає такої, як моя сестра, вона і справді єдина, і саме такою я і хочу її бачити", – говорила молодша сестра Джессіка на фейковій церемонії.

Після цього сама Хартрідж зізналася, що не дуже щаслива і задоволена тим, як розвивається її життя. "Я не ненавиджу себе, але не те щоб я прокидаюся і думаю: "Я люблю себе"", –розповідала вона.

Емілі Хартрідж metro.co.uk

Нагадаємо, інформація про те, що вона померла вранці 12 липня, з'явилася в Instagram-акаунті 35-річної інтернет-знаменитості. За даними поліції, жінка перебувала за кермом електроскутера на дорозі з круговим рухом, де і сталося зіткнення.

У Великобританії за законом заборонено переміщатися на електроскутерах автомобільними дорогами, проте багато людей регулярно порушують ці правила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий французький діджей випав з вікна багатоповерхівки в Парижі і помер.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!