Зірка серіалу "Школа" розгромила суперницю на "Голосі країни"

У неділю, 25 березня, в ефірі дев'ятого випуску шоу "Голос країни" у вокальному двобої зійшлися підопічні Джамали Софія Киструга і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер.

Учасниці проекту розділили на двох емоційну пісню "Blow Your Mind" співачки Dua Lipa, викликавши захоплення журі та публіки. Однак, коли прийшов час вибирати між двома співачками, судді віддали перевагу впевненому вокалу Анни Трінчер.

Анна Трінчер

Софія Киструга

На впевнену перевагу актриси над суперницею звернули увагу і її колеги-учасники проекту за лаштунками.

Після того, як вибір суддів був озвучений і Анна Трінчер продовжила свою участь в шоу, журі було запропоновано викрасти до своїх команд Софію Кистругу. Однак ні Тіна Кароль, ні Потап, ні Сергій Бабкін не вдарили по кнопці за відведені 10 секунд.

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