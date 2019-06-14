Зірка серіалів "Дика Роза" і "Багаті теж плачуть" трагічно померла

Зірка популярних мексиканських серіалів "Дика Роза" і "Багаті теж плачуть", актриса Едіт Гонсалес померла після трирічної боротьби з онкологією.

Гонсалес померла на 55-му році життя від раку яєчників. Про це повідомляє видання New York Daily News.

Едіт Гонсалес Кинопоиск

Гонсалес отримала популярність в усьому світі, зокрема і колишньому СРСР, завдяки телесеріалам "Багаті теж плачуть", де вона зіграла Марісабель (дочку головної героїні Маріанни і Луїса Альберто), і "Дика Роза", у якому Едіт грала Леонеллу Вільяреаль (також одна із головних ролей).

Головна героїня серіалів Вероніка Кастро підтвердила на особистій сторінці в Instagram смерть колеги по знімальному майданчику, сказавши, що їй важко змиритися із трагедією.

Едіт Гонсалес у серіалі "Багаті теж плачуть" Кинопоиск

"Едіт Гонсалес. Стільки спогадів і так багато нагород. Мені боляче", — написала Кастро.

Про те, що вона хвора на рак, Гонсалес оголосила у 2016 році. Вона перенесла кілька операцій, її стан покращився, але кілька місяців тому хвороба повернулася.

Едіт Гонсалес із чоловіком Кинопоиск

У жінки залишилася 14-річна дочка Констанца.

Едіт Гонсалес Кинопоиск

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що померла американська актриса Сільвія Майлз — дворазова номінантка на "Оскар" і актриса серіалу "Секс і місто". Майлз померла у Нью-Йорку у віці 94 років.

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