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Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: пікантне фото

2.1тЧитати матеріал російською

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній.

Дівчина позувала голою, пікантні частини тіла прикривала тільки мильна піна у ванні. Гарячий знімок опублікований в Instagram-акаунті Горбань.

Під фото артистка поскаржилася на щільний графік і висловила бажання трохи відпочити від зйомок.

"Мені хочеться прокинутися і нікуди не бігти, не летіти, не їхати. Просто цілий день валятися вдома, пообійматися з коханими, їсти смачну їжу і нічого не робити!" – висловилася Марія.

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Її шанувальники похвалили зірку за гарну зовнішність і "свіжий" вигляд.

"Ах, Машо! Яка ж ви гарна. Як завжди супер!" – написали фоловери.

Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: пікантне фото

Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: пікантне фото

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Публікація від МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому вона позувала в купальнику тілесного кольору, демонструючи розкішну фігуру і підкачану "п'яту точку".

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Особа
Марія Горбань
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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