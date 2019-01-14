Народила в 45: зірка російських серіалів показала п'яту дитину

Російська актриса Марія Порошина, зірка серіалів "Каменская", "Всегда говори "Всегда", показала в мережі п'яту дитину, яку народила минулого тижня.

На особистій сторінці в Instagram 45-річна знаменитість поділилася фотографією з пологового будинку.

"Я дуже щаслива повідомити, що вп'яте стала мамою!!! Це син!!!" — прокоментувала вона свою фотографію.

Як повідомляв раніше російський таблоїд "СтарХит", зріст немовляти становить 52 см, вага — 3560 грамів. Народила Порошина в одному із Московських пологових будинків.

Узимку 2016 року Марія Порошина народила четверту дитину від актора Іллі Древнова. Також у актриси є 22-річна Поліна від актора Гоші Куценка, 13-річна Серафима, восьмирічна Аграфена і дворічна Глафіра від Іллі Древнова, із яким Порошина розлучилася у 2018 році. Хто є батьком новонародженого сина актриси, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Регіна Тодоренко вперше розповіла читачам у соцмережі, як проходила її вагітність первістком, якого вона народила у грудні 2018 року від російського співака Влада Топалова.

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