Зірка рос-ТБ потрапив у скандал із грубим порушенням ПДР

Російського актора і телеведучого Ігоря Верника спіймали на грубому порушенні ПДР — зірка телесеріалів проїхався на позашляховику по пішохідній зоні в Москві, вимагаючи від перехожих звільнити йому дорогу.

Відео очевидців опублікував канал "Москва 24", у короткому ролику зображений момент проїзду автомобіля тротуаром, а також чутні викрики охоронців актора (відео дивіться нижче).

Фото: kleo.ru

Як розповів джерелу автор запису, Range Rover Ігоря Верника рухався через натовп у Камергерському провулку. Знаменитість супроводжували охоронці у формі з раціями, які відганяли людей із викриками "Пропустіть, Верник їде!"

Журналісти звернулися із відеороликом у поліцію, проте нині в правоохоронних органах порушення зірки не прокоментували.

У мережі актора розкритикували. У коментарях під відео користувачі обурилися вчинком Верника і висловили надію, що поліція усе ж приділить належну увагу події.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 2 січня у Росії помер музикант і автор пісень, творець колективів "Высокосное лето", "Рок-Ателье", учасник гурту "Автограф" Кріс Кельмі. На момент смерті артисту було 63 роки. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співак помер через зупинку серця. Медики не змогли його реанімувати, коли прибули за адресою.

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