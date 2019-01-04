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Зірка рос-ТБ потрапив у скандал із грубим порушенням ПДР

1.9тЧитати матеріал російською

Російського актора і телеведучого Ігоря Верника спіймали на грубому порушенні ПДР — зірка телесеріалів проїхався на позашляховику по пішохідній зоні в Москві, вимагаючи від перехожих звільнити йому дорогу.

Відео очевидців опублікував канал "Москва 24", у короткому ролику зображений момент проїзду автомобіля тротуаром, а також чутні викрики охоронців актора (відео дивіться нижче).

Зірка рос-ТБ потрапив у скандал із грубим порушенням ПДР

Фото: kleo.ru

Як розповів джерелу автор запису, Range Rover Ігоря Верника рухався через натовп у Камергерському провулку. Знаменитість супроводжували охоронці у формі з раціями, які відганяли людей із викриками "Пропустіть, Верник їде!"

Журналісти звернулися із відеороликом у поліцію, проте нині в правоохоронних органах порушення зірки не прокоментували.

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У мережі актора розкритикували. У коментарях під відео користувачі обурилися вчинком Верника і висловили надію, що поліція усе ж приділить належну увагу події.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 2 січня у Росії помер музикант і автор пісень, творець колективів "Высокосное лето", "Рок-Ателье", учасник гурту "Автограф" Кріс Кельмі. На момент смерті артисту було 63 роки. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співак помер через зупинку серця. Медики не змогли його реанімувати, коли прибули за адресою.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Ігор Верник
Місце
Росія
Теги
Новини Росіївидеошоу-бизнес
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Дейман Алон
Дейман Алон
Прохожие кацапы - это быдлячья скотина, которая должна уступать дорогу и кланяться любому пидарашенскому толстосуму, так всегда было в Пидороссии!
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Очередное зажравшееся быдло в лице Игоря Верника!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Nikolayev Boris, а как по мне, так он нормальный чувак, показывает кацапам, как с этим рабским быдлом надо обращаться!
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