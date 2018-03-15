Зірка популярного серіалу 2000-х виділилася на прощанні з Табаковим

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, відома по головній ролі в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", прийшла на прощання з відомим актором Олегом Табаковим у неймовірно стильному вбранні, виділившись серед інших російських зірок.

Артистка відвідала церемонію прощання з Табаковим у чорному пальто по фігурі з соболиним хутром на комірі та маленьким капелюшком з вуаллю, про що свідчать знімки, опубліковані ТАСС.

Волосся Заворотнюк зібрала, щоб відкрити обличчя з макіяжем. На тлі багатьох артисток, які відмовилися від косметики в день прощання з Табаковим, Анастасія дуже виділялася.

До слова, ефектно виглядав і її чоловік, фігурист Петро Чернишов. Спортсмен також з'явився на публіці в темному пальто і водолазці у тон. Чоловік ніс у руках букет червоних троянд.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов на прощанні з Табаковим ТАСС

Нагадаємо, Табаков помер після тривалої боротьби з хворобою на 83-му році життя.

Як повідомляв "Обозреватель", православні активісти в Москві виступили проти відспівування Табакова. Представники релігійного руху "Божа воля" мають намір усіма способами перешкоджати відспівуванню актора.