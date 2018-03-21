Зірка "Орла і Решки" прийшла на ефір в купальнику

Українська телезірка Леся Нікітюк, екс-ведуча проекту "Орел і Решка" порадувала своїх фанів літнім фото в купальнику. Що правда, в такому відео знаменитість підловили не на пляжі, а в ефірі радіостанції.

Фото Нікітюк біля мікрофона "Люкс FM" з'явилося в її Instagram-профілі, де всього за дві години зібрало понад 50 тисяч лайків.

"Доброго ранку. А у мене вже літо, чого і вам бажаю", - прокоментувала вона пікантний знімок.

У свою чергу, фоловери зазначили, що Нікітюк на фото не просто гаряча, а викликає "пожежу".

"Божевільна чарівна, сексуальна Леся", "Навіщо ти з ранку мене так мучиш", - написали під фото.

Оцінивши фото, Нікітюк запропонували в такому вигляді вести і її власні телевізійні ефіри.

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