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Зірка "НеАнгелів" показала повністю оголене тіло: фотофакт

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Солістка відомої української поп-групи "НеАнгели" Слава Камінська похвалилася перед шанувальниками своїм шикарним оголеним тілом.

Так, днями Камінська вирушила в Нью-Йорк, США. В одному з місцевих готелів Слава сфотографувалася повністю голою в кімнаті, з сексуальним червоним освітленням. Знімок українська зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Артистка знялася в готельному номері, стоячи на ліжку абсолютно без одягу, а над нею виблискує напис "KISS" ("Поцілунок"). Віддалено фото нагадує кадр з еротичного фільму.

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Більшість шанувальників Слави відзначили, що вона прекрасно виглядає і при цьому дуже смілива. Але знайшлися і ті, хто вважав такий знімок вульгарним і вульгарним, порівнявши Славу з дівчиною із кварталу червоних ліхтарів і навіть з дівчиною із публічного будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка поп-групи "НеАнгели" і молода мама двох дітей Слава Камінська розповіла своїм шанувальникам про те, як їй вдається зберігати прекрасну фізичну форму.

Особа
слава Камінська
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