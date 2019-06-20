Зірка "Кварталу" знялася без білизни з чоловіком: яскраве фото

Українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук показала гарячий знімок, на якому позує з яскравим танцюристом Максимом Єжовим (раніше брав участь в проекті "Танці з зірками", де танцюва в парі з Лесею Нікітюк).
33-річна Марта показала фото, на якому позувала в чоловічому костюмі. Спокусливий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
На кадрі Адамчук, судячи з усього, зображена без білизни – артистка сексуально прикрила оголені тіло і груди піджаком.
Дуже особлива для мене пісня "Про незвичайний ...", якові мі Нещодавно випустили з @ kaliuzhnaiasvetlana1 вже можна послухати на #Itunes 🥰. Дякую за обкладинка: Креативний продюсер, стиліст: @ kaliuzhnaiasvetlana1 MUA & Hair: @terezkafras Photo: @michael_fedorak. Окреме спасибі @ezhov_maksim_ за ті, що ти НЕ лишь крутий Танцюристи, но и актор)
Знімок був зроблений, суд з усього, під час зйомок кліпу для нової пісні Марти Адамчук "О необычном...", де Максим Єжов зіграв одну з головних ролей.
Відзначимо, Марта Адамчук стала героїнею другого номера журналу OBOZREVATEL. Детальніше про це читайте тут.
Цю весну я не забуду Ніколи ☺️ Моя перша обкладинка 🙈 Дуже приємно и відповідально. Спасибі @obozlife 💙 Для тих, хто не в курсі, найрейтінговішій Новинам інтернет портал Створив журнал. Тепер зустрінемось на страницах 🙂. . Цілую всю команду, яка працювала зі мною над матеріалом: Ідейній директор - @ kaliuzhnaiasvetlana1 Photo - @fedorak_photo MUA & Hair - @terezkafras # мартаадамчук #obozrevatel # квартал95 # жіночійквартал # женскійквартал
Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук раніше вже показувала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою. Фото було зроблено під час спільної з учасницями "Жіночого Кварталу" поїздки в Туреччину.
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