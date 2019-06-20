Зірка "Кварталу" знялася без білизни з чоловіком: яскраве фото

Українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук показала гарячий знімок, на якому позує з яскравим танцюристом Максимом Єжовим (раніше брав участь в проекті "Танці з зірками", де танцюва в парі з Лесею Нікітюк).

33-річна Марта показала фото, на якому позувала в чоловічому костюмі. Спокусливий знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

На кадрі Адамчук, судячи з усього, зображена без білизни – артистка сексуально прикрила оголені тіло і груди піджаком.

Знімок був зроблений, суд з усього, під час зйомок кліпу для нової пісні Марти Адамчук "О необычном...", де Максим Єжов зіграв одну з головних ролей.

Відзначимо, Марта Адамчук стала героїнею другого номера журналу OBOZREVATEL. Детальніше про це читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук раніше вже показувала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою. Фото було зроблено під час спільної з учасницями "Жіночого Кварталу" поїздки в Туреччину.

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