Зірка "Кварталу-95" розчулила фанатів фото дочки

Українська актриса, зірка "Кварталу-95" Олена Кравець поділилася зворушливим знімком своєї доньки.
Артистка показала шанувальникам фото, на якій зображена її молодша дочка Катерина зі своєю першою "зачіскою". Милу фотографію Кравець опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
"Нічого не знаю! У мене весна і перший хвостик!" - підписала знімок Олена від імені малятка.
Дочка Олена Кравець
Instagram @lennykravets
Підписники зірки "Кварталу" почали активно коментувати знімок, засипаючи маму і дитину компліментами.
"Лапуля солодка", - похвалили доньку Кравець її шанувальники.
"Як це мило", - додали багато з них.
Як повідомляв "Обозреватель", актриса "Студії Квартал-95" Олена Кравець взяла участь у сміливій благодійної фотосесії, яка спрямована на допомогу випускникам інтернатів.