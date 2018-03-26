Зірка "Кварталу-95" розчулила фанатів фото дочки

Українська актриса, зірка "Кварталу-95" Олена Кравець поділилася зворушливим знімком своєї доньки.

Артистка показала шанувальникам фото, на якій зображена її молодша дочка Катерина зі своєю першою "зачіскою". Милу фотографію Кравець опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

"Нічого не знаю! У мене весна і перший хвостик!" - підписала знімок Олена від імені малятка.

Дочка Олена Кравець Instagram @lennykravets

Підписники зірки "Кварталу" почали активно коментувати знімок, засипаючи маму і дитину компліментами.

"Лапуля солодка", - похвалили доньку Кравець її шанувальники.

"Як це мило", - додали багато з них.

Як повідомляв "Обозреватель", актриса "Студії Квартал-95" Олена Кравець взяла участь у сміливій благодійної фотосесії, яка спрямована на допомогу випускникам інтернатів.