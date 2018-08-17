Зірка культового російського серіалу на межі смерті: що сталося

У Санкт-Петербурзі екстрено госпіталізували популярного російського актора, зірку культових кіноробіт "Место встречи изменить нельзя" і "Убойная сила" Євгена Леонова-Гладишева.

Артист знаходиться в реанімації нейрохірургічного відділення Єлизаветинської лікарні. У нього стався обширний крововилив в мозок. Про це в п'ятницю, 17 серпня, повідомляє 78.ru.

Зараз стан Леонова-Гладишева оцінюється як вкрай важкий. Напередодні 66-річному акторові провели серйозну операцію. Лікарі поки не можуть робити якісь прогнози на майбутнє.

Євген Леонов-Гладишев 24СМИ

Євген Леонов-Гладишев - популярний актор театру і кіно, а також володар статусу народного артиста РФ. Він зіграв в таких знаменитих фільмах і серіалах, як "Место встречи изменить нельзя", "Фронт без флангов", "Фронт в тылу врага", "Убойная сила" і інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві терміново госпіталізували відомого актора театру і кіно, зірку культового фільму "Место встречи изменить нельзя" Івана Бортника. Артиста доставили в лікарню з підозрою на інфаркт.