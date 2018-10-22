Зірка "Гри престолів" похвалилася весільним фото

Ісландський спортсмен і актор Хафтор Бйорнссон, зірка серіалу "Гра престолів", відомий під прізвиськом Гора, похвалився своїм фанам у соцмережі радісною подією. Знаменитість одружився з офіціанткою Келсі Хенсон, з якою зустрічався з 2017 року.
На особистих сторінках у Instagram новоспечене подружжя опублікувало весільні знімки, на яких одразу ж впадає в око різниця у їхньому зрості у 49 см.
It is with great pleasure that I now get to call Kelsey Morgan Henson my wife ! ❤️. I get to hold this beautiful woman through thick and thin for the rest of our lives ! I'm so excited for all of the future adventures we will tackle side by side . @ kelc33 🐥🦍 #justmarried
Про стосунки Бйорнссона з Келсі Хенсон шанувальники дізналися у грудні 2017 року. Пара познайомилася у канадському барі, де дівчина працювала офіціанткою. Хенсон взяла у Гори автограф, і відтоді вони нерозлучні.
У вільний час вони подорожують світом, викладають спільні фотографії і тішать шанувальників свою різницею у зрості.
Looking forward to pulling this big guy around for the rest of my life . ♥ ️. @thorbjornsson I love you now and forever and promise to stand by your side through all that life throws at us . I love you baby! 👰🏼🤵🏼. . @weddingiceland. #married #justmarried #wife #husband #wifelife #ballandchain #together #forever #partners #soulmate #bestfriend #goals #love #happy #happiness #smiles #beautiful #family #secret #intimatewedding #wedding #photography #weddingphotography #weddingphoto #iceland #lava #fields #viking #canadian
Нещодавно ж подружжя повідомили, що влаштували весілля, опублікувавши чорно-білі знімки в мережі. Актор назвав честю можливість називати Келсі Хенсон своєю дружиною і пообіцяв все життя оберігати її від будь-яких негараздів.
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