Зірка "Гри престолів" похвалилася весільним фото

Ісландський спортсмен і актор Хафтор Бйорнссон, зірка серіалу "Гра престолів", відомий під прізвиськом Гора, похвалився своїм фанам у соцмережі радісною подією. Знаменитість одружився з офіціанткою Келсі Хенсон, з якою зустрічався з 2017 року.

На особистих сторінках у Instagram новоспечене подружжя опублікувало весільні знімки, на яких одразу ж впадає в око різниця у їхньому зрості у 49 см.

Про стосунки Бйорнссона з Келсі Хенсон шанувальники дізналися у грудні 2017 року. Пара познайомилася у канадському барі, де дівчина працювала офіціанткою. Хенсон взяла у Гори автограф, і відтоді вони нерозлучні.

У вільний час вони подорожують світом, викладають спільні фотографії і тішать шанувальників свою різницею у зрості.

Нещодавно ж подружжя повідомили, що влаштували весілля, опублікувавши чорно-білі знімки в мережі. Актор назвав честю можливість називати Келсі Хенсон своєю дружиною і пообіцяв все життя оберігати її від будь-яких негараздів.

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