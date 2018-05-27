Зірка Голлівуду поностальгувати за Україною

Знаменита голлівудська актриса та модель родом з України Ольга Куриленко поностальгувала за рідним містом.

Фотографією, зробленою на Батьківщині, артистка поділилася зі своїми шанувальниками в соціальній мережі Instagram.

"Спогади з мого рідного міста", - підписала Куриленко знімок, на якому вона їсть черешні прямо з дерева.

Судячи з усього, кадри були зроблені в рідному місті Ольги - Бердянську.

Підписники актриси бурхливо відреагували на фотографію з України та закликали її приїжджати в гості.

Нагадаємо, що Куриленко народилася в Бердянську, але у віці 16 років переїхала в Париж, де розпочала модельну кар'єру. У січні 2008 року була обрана на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі про агента 007, після чого набула популярності в Голлівуді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Куриленко поділилася з шанувальниками пікантним кадром.