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Зірка Голлівуду поностальгувати за Україною

2.9тЧитати новину російською

Знаменита голлівудська актриса та модель родом з України Ольга Куриленко поностальгувала за рідним містом.

Фотографією, зробленою на Батьківщині, артистка поділилася зі своїми шанувальниками в соціальній мережі Instagram.

"Спогади з мого рідного міста", - підписала Куриленко знімок, на якому вона їсть черешні прямо з дерева.

Судячи з усього, кадри були зроблені в рідному місті Ольги - Бердянську.

Memories from my hometown. 🍒

Публікація від Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

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Підписники актриси бурхливо відреагували на фотографію з України та закликали її приїжджати в гості.

Нагадаємо, що Куриленко народилася в Бердянську, але у віці 16 років переїхала в Париж, де розпочала модельну кар'єру. У січні 2008 року була обрана на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі про агента 007, після чого набула популярності в Голлівуді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Куриленко поділилася з шанувальниками пікантним кадром.

Особа
Ольга Куриленко
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