Зірка "Євробачення-2017" вдруге став батьком: миле фото

Український шоумен, ведучий конкурсу "Євробачення-2017" Володимир Остапчук вдруге став батьком.
Дружина знаменитості Олена народила йому сина. Про цю важливу подію Володимир повідомив у своєму Instagram-акаунті.
Так, щасливий батько опублікував фото з дружиною, сином і дочкою Емілією в лікарняній палаті.
Малюка назвали Еван Олександр.
"Ми вибирали ім'я в інтернеті, студіювали все ось ці топ-100 найпопулярніших імен в різних країнах. Ми дивилися Україну, російськомовний інтернет, англомовний, навіть, по-моєму, Штати, Ізраїль дивилися", - зізнався ведучий.
Пологи відбулися в Торонто (Канада). Як передає Viva, хлопчик з'явився на світ з вагою 4,2 кілограма.
Остапчук був присутній при пологах і знаходився поруч з дружиною кожну хвилину. Коли малюк народився, щасливий тато перерізав пуповину. Для нього це справді геройський вчинок, адже на перших пологах дружини Володимир втратив свідомість.
Володимир Остапчук з сім'єю
Instagram @vova_ostapchuk
"Я не знаю, що скаже наш син, але перше, що він, напевно, подумав, було те, що "батьків не вибирають". Особливо після того, як я тільки з третьої спроби зміг перерізати пуповину та плакав голосніше нього. І це було непогано хоча б тому, що коли Олена народжувала нашу дочку, я вирубався на третій хвилині пологів", - поділився емоціями ведучий.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше ведуча Лілія Ребрик розкрила стать своєї майбутньої дитини. Зірка телеекрану повідомила, що чекає на дівчинку.
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