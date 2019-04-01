Зірка ''95 Кварталу'' святкує день народження: як через роки виглядає гуморист

У понеділок, 1 квітня, 36 день народження святкує учасник гумористичної студії "Квартал 95", актор і комік Міка Фаталов.

До дня народження гумориста OBOZREVATEL згадав головне з його біографії, а також простежив за тим, як за роки Фаталов змінився зовні.

Міка Тосунян (Фаталов) народився у 1983 році в Баку (Азербайджан). У 1989 році родина майбутнього гумориста переїхала до України. Зі шкільних років хлопчик проявляв себе творчо, відрізнявся сильним темпераментом, брав участь у всіляких творчих вечорах, конкурсах, театральних постановках. У студентські роки захопився "КВН" та футболом.

До появи на великій сцені й ТБ Фаталов освоїв багато суміжних професій, став дипломованим актором та режисером, закінчив Луганський коледж культури і мистецтв, Луганський державний інститут культури і мистецтв. Він не тільки виступає в основному акторському складі "Вечірнього Кварталу", а й займається адміністративною роботою.

У складі КВН-команд "ВаБанк", "Кого покликати" неодноразово ставав чемпіоном у різних першостях "Клубу веселих і кмітливих". Декілька разів брав участь у фестивалях КВН у Сочі.

У 2004 році актор почав співпрацю з "Кварталом 95", а в 2008-му переїхав у Київ і став старшим менеджером, пізніше — адміністративним директором проекту "Вечірній Квартал". В основному акторському складі "Кварталу" Міка виступає з 2012 року.

У популярному серіалі "Слуга народу" Міці Фаталову довелося зіграти главу СБУ — чесного і принципового борця з корупцією.

Одружений. Разом із дружиною Мілою виховує доньку Єву, від першого шлюбу дружини, і спільного сина Ліонеля.

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