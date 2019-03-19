Зірка 90-х Губін таємно виїхав з Росії зі своєю нареченою

Знаменитий російський співак 90-х, виконавець відомого хіта "Мальчик-бродяга" Андрій Губін таємно виїхав з Росії. Артист поїхав в Таїланд разом зі своєю коханою, при цьому покинувши роботу в студії.

Так, про те, що Губін раптово прийняв рішення виїхати з Росії, розповів його продюсер Тарас Ващишин, з яким вони планували записати нові треки до 45-річчя Андрія (30 квітня 2019 року), пише "СтарХит".

"Нічого так і не закінчили, творчість його зараз мало цікавить. Андрій перебрався до Таїланду і ми перестали підтримувати зв'язок. Що стосується круглої дати, не впевнений, що він зараз думає про такі речі", – зазначив Ващишин.

Андрій Губін в молодості 24СМІ

Виявилося, що в Азію раніше знаменитий артист поїхав ще кілька місяців тому. Про те, що разом з ним туди вирушила ще і ймовірна обраниця Губіна розповіли їхні сусіди по готелю в Таїланді.

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"Майже весь час співак проводив в компанії своєї дівчини. Симпатична, струнка блондинка, молодша за нього, познайомилися в Уфі. Правда, жили хлопці в різних готелях. Вона – в одному з нами, а Андрій постійно міняв локації, але щоранку приїздив до коханої на велосипеді. Іноді разом влаштовували пробіжки уздовж океану", – поділився турист Ігор, який відпочивав по сусідству з обраницею співачки.

Андрій Губін Uznayvse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Губін зізнався, що серйозно хворий і лікарі зробили невтішні прогнози. Артист розповів, що через проблеми зі здоров'ям намагається не з'являтися на публіці і не дає концертів – у нього сильні спазми м'язів обличчя і очей.

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