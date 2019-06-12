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Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

18тЧитати матеріал російською

Чоловічий журнал MAXIM назвав найсексуальніших жінок світу. Так, рейтинг красунь очолила відома американська модель, володарка титулу "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо.

Про це повідомила сама дівчина на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з обкладинки нового номера журналу, яку вона прикрасила.

"Я мріяла з дитинства. Я спостерігала за тим, як інші дівчата отримують це звання і раділа їхньому успіху", розповіла Олівія.

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Новини
Одна з найбільш "сексуальних бабусь" світу відсвяткувала ювілей: гарячі фото красуні

Зазначимо, що 27-річна Олівія Калпо займається модельним бізнесом з 18 років. Дівчина успішно виступала на конкурсах краси: у 2011-му році вона виграла корону "Міс Род-Айленд", а у 2012-му році отримала титул "Міс США". Через шість місяців одягнула корону головного світового огляду красунь "Міс Всесвіт-2012".

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Олівія Калпо

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцями премії "Viva! Найкрасивіші-2018" стали співаки Ольга Полякова та Олег Винник.

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Ткачева Александра
Ткачева Александра
Огpомнoе cпaси6o тoмy, ктo пoкaзaл мне этот сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/95754o Пpoсто пpoйдя пpocтой опрос пoлучилa почти полyгoдовую заpплату)) Пoльзуйтесь, пoка еще есть возмoжнocть=)
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Кокорев Виталий
Кокорев Виталий
Блин. По какому принципу выбирают этих искуственых в топ? Вокруг полно натуральных, красивых девушек, а на пьедестал ставят проплаченных кукол
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