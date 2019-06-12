Журнал MAXIM назвав найсексуальнішу жінку світу: гарячі фото красуні

Чоловічий журнал MAXIM назвав найсексуальніших жінок світу. Так, рейтинг красунь очолила відома американська модель, володарка титулу "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо.

Про це повідомила сама дівчина на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з обкладинки нового номера журналу, яку вона прикрасила.

"Я мріяла з дитинства. Я спостерігала за тим, як інші дівчата отримують це звання і раділа їхньому успіху", — розповіла Олівія.

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Зазначимо, що 27-річна Олівія Калпо займається модельним бізнесом з 18 років. Дівчина успішно виступала на конкурсах краси: у 2011-му році вона виграла корону "Міс Род-Айленд", а у 2012-му році отримала титул "Міс США". Через шість місяців одягнула корону головного світового огляду красунь "Міс Всесвіт-2012".

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Олівія Калпо Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцями премії "Viva! Найкрасивіші-2018" стали співаки Ольга Полякова та Олег Винник.

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